Changpeng Zhao, Binance patronu olamayacak! Peki neden?

Eski Binance patronu Changpeng Zhao, yargılandığı davada 4.3 milyar dolarlık anlaşmayı ve 4 aylık hapis cezasını kabul etmişti. Yeni alınan bir kararla Zhao, bundan sonra ömrünün sonuna kadar Binance yönetiminde yer alamayacak.

Kripto para piyasasının en tanınmış isimlerinden biri olan Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, uzun yıllar boyunca hem kripto dünyasının hem de global finansın devleri arasında yer aldı. Ancak ABD tarafından açılan davalar ve uzlaşma sürecinin ardından CZ’nin Binance'deki kariyeri sona erdi. Kasım 2023’te 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varan CZ, 4 aylık hapis cezasını kabul etmişti.

BİNANCE ARTIK CZ'SİZ DEVAM EDECEK

Binance CEO'luğu görevinden istifa eden Changpeng Zhao, gözbebeği borsası Binance’e geri dönebileceğine dair umutlarını koruyordu. Binance yönetimi tarafından alınan yeni bir karar, CZ'nin borsada herhangi bir yönetim pozisyonunda yer almasını ebediyen yasakladı. Binance’in yeni patronu Richard Teng, CZ'nin borsada ne yönetim ne de faaliyetlerde rol almayacağını açıkladı. Daha önce bu yasağın 3 yıl süreceği iddia edilmişti şimdi bu yasak süresiz hale getirildi.

CZ'NİN HAPİS CEZASI VE SONRASI

Kasım ayında 4.3 milyar dolarlık uzlaşmaya giden Changpeng Zhao, bu süreçte 4 ay hapis cezasını kabul etmişti. CZ, Binance’de danışmanlık yapabileceğini belirtmiş olsa da yeni yönetim bu tür bir görevi de kabul etmiyor. CZ’nin 29 Eylül tarihinde hapisten çıkması bekleniyor.

BİNANCE'İN GELECEĞİ NE OLACAK?

Kripto para dünyasının en büyük borsası olan Binance, Changpeng Zhao ile özdeşleşmiş bir marka haline gelmişti. Ancak bu yeni kararla birlikte, borsa yeni bir döneme adım atıyor. Richard Teng liderliğinde Binance’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. CZ'nin yokluğunun Binance’in stratejilerini ve piyasa pozisyonunu ne kadar etkileyeceğini zaman gösterecek.