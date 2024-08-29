Merkeziyetsiz finansın fişi çekildi! Biance'in kararı piyasalara bomba etkisi yaptı

Kripto para borsası Binance’ın İsrail hükûmetinin talebi üzerine Filistinlilerin bitcoin varlıklarına el koyması piyasalarda bomba etkisi yaparken, DeFi ve kripto para piyasaları için kullanılan “merkeziyetsiz finans” söylemini de çöpe attı

ÖMER TEMÜR İSTANBUL- Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın İsrail hükûmetinin talebi üzerine Filistinlilerin tüm Bitcoin varlıklarını dondurması kripto para piyasalarında bomba etkisi yaptı. En büyük kripto para olarak bilinen Bitcoin yüzde 8 değer kaybederken, diğer birimlerde yüzde 15’lere varan düşüşler kaydedildi.

Binance’in skandalını kripto platformu Paxful’un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO’su Ray Youssef gündeme getirdi. Youssef, X’te yaptığı açıklamada, Binance’in İsrail Savunma Kuvvetlerinin talebi üzerine Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu bildirdi. Youssef, bu durumun sadece Filistinlileri değil, aynı zamanda gelecekte Lübnanlılarla Suriyelileri de etkileyebileceğini öne sürdü ve “Anahtarlar sizde değilse, kripto paralarınız da sizin değildir” şeklinde uyarıda bulundu. Haberlerin ardından, Bitcoin’de (BTC) yüzde 8’e yakın düşüş yaşandı. Dün 63 bin dolara çıkan BTC’nin değeri 58 bin 200 dolara kadar geriledi. Diğer kripto paralarda ise kayıplara yüzde 15’leri buldu.

BINANCE KABUL ETTİ

Binance, Filistinli kullanıcıların fonlarına yönelik kısıtlamalar konusunda gelen itirazlara cevap olarak ise İsrail Savunma Bakanlığından Kasım 2023’te imzalanan bir mektubu referans gösterdi. İsrail’in Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu Başkanı Paul Landes tarafından imzalanan mektupta, terörle mücadele yasalarının, terör örgütü olarak ilan edilmiş kuruluşların mal varlıklarına el konulmasına izin verdiği, buna kripto para fonlarının da dâhil olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte şirketten yapılan açıklamada iddialar doğrulanırken, Binance CEO’su Richard Teng, kripto para ticaret platformunun yalnızca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirtilen sınırlı sayıda hesapların kısıtladığını öne sürdü. Binance kurucu ortağı Yi He de X hesabındaki paylaşımında “Küresel bir kripto borsası olarak, diğer tüm finansal kuruluşlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcıları platformumuzda güvenli ve emniyetli bir şekilde işlem yapma konusunda eğitmeye devam edeceğiz” dedi.

MERKEZÎ MÜDAHALE

Binance, kullanıcı sayısı ve kısıtlamaların boyutu hakkında bilgi vermekten kaçınsa bir ülkenin kripto varlıklarına el konulması DeFi ve kripto para piyasaları için kullanılan “merkeziyetsiz finans” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Malum “merkeziyetsizlik” söyleminin temelinde blockchain teknolojisi yer alıyor. Bu sayede kripto para hareketleri yüz binlerce, hatta milyonlarca bilgisayara kaydedilir. Dolayısıyla işlemler merkezi bir yapıya ihtiyaç olmadan gerçekleştirilebilir. Blok zincirler yüksek şifrelerle korunduğu için kripto para transferlerinin kime ait olduğu da bilinemez. Binance’in Filistinlilerin hesaplarını bloke etmesinin kripto para borsalarının bloke yoluyla merkezî yapı oluşturduğunu, böylece Bitcoin transferlerinin ve alışverişinin önüne geçilebileceğini gösterdi. Bu durum ise trilyonlarca doların park ettiği kripto varlıklar için büyük bir risk oluşturmuş oluyor.

DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT

Soykırıma destek veren Binance’in bu hamlesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada “Binance SOYKIRIM’ın yanında duruyor” anlamına gelen “Binance stands with GENOCIDE!” başlığıyla boykot etiketi açıldı. Kullanıcılardan bazıları “Bugün Filistinlilerin cüzdanını çaldılar, bu yarın sizin cüzdanınız olabilir...” ifadelerini kullandı. Filistin’in Binance trafiğindeki payı geçen yıl boyunca yaklaşık yüzde 0,05 olurken, geçen yıl ağustos ayından bugüne kadar Filistin üzerinden trafik yüzde 80’in üzerinde artış kaydetmişti.

İSRAİL POLİSİNE YÖNLENDİRİYOR

Binance, hesabı dondurulan Filistinli kullanıcıları İsrail polisine yönlendiriliyor. Binance’ın gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor: Lütfen hesabınızın dondurulduğunu ve şu anda kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma altında olduğunu unutmayın. Dava hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sorumlu memur ile iletişime geçin.