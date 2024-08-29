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Binance hesap durdurma kararını açıkladı! Dünya çapında boykot ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
- Güncelleme:
Binance hesap durdurma kararını açıkladı! Dünya çapında boykot ediliyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı - Haber Merkezi

Kripto para borsası Binance, 7 Ekim'den bu yana Gazze soykırımını sürdüren İsrail'in taleplerini yerine getiriyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası, Filistin'de 220 hesabın dondurulduğunu açıkladı. Dünya, Binance'ın aldığı kararları boykot ediyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İsrail hükümetinin taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyor. 

Binance, Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 220 hesabın dondurulduğunu açıkladı.

Binance, sosyal medya platformu X'ten, "İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarının dondurulduğu" iddialarına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

Filistîn - Bianet

"220 HESAP DONDURULMUŞTUR"

"Binance'de 2023 yılında 1500'den fazla kullanıcı hesabı incelemeye alınmıştır. Binance bu hesaplar üzerinde kapsamlı durum tespiti ve doğrulama yapmıştır.

Detaylı durum tespitinin ardından, tüm finans kuruluşlarının uyması gereken uluslararası standartlar doğrultusunda, Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 220 hesap dondurulmuştur. Bu sayı, oradaki toplam kayıtlı kullanıcıların yüzde 0,1'inden daha azını temsil etmektedir. Şeffaflık kapsamında kamuoyuyla paylaşırız."

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BIANCE İSRAİL'E Mİ ÇALIŞIYOR?

Binance, Filistinli kullanıcıların fonlarına yönelik kısıtlamalar konusunda gelen itirazlara cevap olarak ise İsrail Savunma Bakanlığından Kasım 2023’te imzalanan bir mektubu referans gösterdi.

İsrail’in Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu Başkanı Paul Landes tarafından imzalanan mektupta, terörle mücadele yasalarının, terör örgütü olarak ilan edilmiş kuruluşların mal varlıklarına el konulmasına izin verdiği, buna kripto para fonlarının da dâhil olduğu belirtiliyor.

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DÜNYA BOYKOT EDİYOR!

Binance’in bu hamlesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada “Binance SOYKIRIM’ın yanında duruyor” anlamına gelen “Binance stands with GENOCIDE!” başlığıyla boykot etiketi açıldı.

Kullanıcılardan bazıları “Bugün Filistinlilerin cüzdanını çaldılar, bu yarın sizin cüzdanınız olabilir” ifadelerini kullandı.

Kripto para borsası Binance'de işlemler normale döndü

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
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