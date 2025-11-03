'Gazze Görev Gücü'nde son durum ne? Bakan Fidan açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları ile toplantı düzenledi.

Bakan Fidan, "Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır, barışa giden süreç korunmalıdır." ifadelerini kullanarak, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

"ATEŞKESİ SABOTE EDEN HİÇBİR EYLEME İZİN VERİLMEMELİDİR"

"İnsani yardımlar depolarda veya kamyonlarda bekliyor." diyen Fidan, "Gazze'de ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir." şeklinde konuştu.

GAZZE'NİN YENİDEN İMARI KONUSU MASADAYDI

Gazze’de yeniden toparlanma ve yeniden imar faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Özellikle kış aylarının yaklaştığını da dikkate alarak, bu alanda somut adımların hızla atılması gerekmektedir. Gazze’nin yeniden ayağa kalkması, aynı zamanda Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inancının yeniden yeşermesi anlamına gelmektedir. Toplantıya katılan ülkeler olarak bu konuyu da yakından takip edeceğiz. Katılımcı ülkeler olarak, Filistinliler arası uzlaşı çabalarının da bir an önce sonuç vermesini ümit ediyoruz. Bu yönde yapılan temasları olumlu karşılıyoruz. Filistinliler arasında sağlanacak birlik, Filistin’in uluslararası toplum nezdindeki temsilini de güçlendirecektir."

'GAZZE GÖREV GÜCÜ'NDE SON DURUM

Gazze'de kurulması planlanan görev gücüyle ilgili konuşan Fidan, "Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili, çeşitli görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Burada ülkelerin üzerinde özellikle durduğu önemli bir konu var: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla meşruiyet çerçevesi çizilen, görev tanımı yapılan bir gücün oluşturulması meselesi. Bu konuda yapılan birtakım çalışmalar var." dedi.

"BU ÜLKELERİN ASKER GÖNDERMESİNİN ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fidan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Görüştüğümüz ülkelerin ifade ettiği husus şu; bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecekler. Yani uluslararası istikrar gücünün (ISF) görev tanımı ve yetkileri ne olacaksa, buna göre ülkeler kararlarını şekillendirecekler. Görev tanımının, asker gönderecek ülkelerin kendi prensipleriyle ve politikalarıyla çatışması durumunda, bu ülkelerin asker göndermesinin zor olacağını düşünüyorum."

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Bakan Fidan, "Şarm El-Şeyh’te imza atan dört liderden biriydi Cumhurbaşkanımız. Bu açıkça şunu gösteriyor: Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız, her türlü fedakârlığı yapmaya da hazırız. Ancak burada da az önce ifade ettiğim gibi, ortaya çıkacak dokümanların ve çerçevenin bizim de açıkçası destekleyeceğimiz nitelikte olması önemlidir. Dolayısıyla bu konudaki diplomatik temaslarımız ve çabalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"ABD öncülüğündeki Gazze planının, yerel yönetimin yerine geçecek geçici bir vesayet düzenine dönüşmesine yönelik çok ciddi endişeler dile getiriliyor Sayın Bakan. Bu anlamda, bugün bir araya gelen Müslüman ülkelerin dışişleri bakanları olarak hangi kırmızı çizgiler üzerinde uzlaştınız ki, Filistin halkı kendi kaderini tayin edebilmeye devam edebilsin ve bu hakkı baki olsun? Öncelikle, hangi doküman hazırlanırsa hazırlansın, hangi girişim yapılırsa yapılsın, birincisi; Filistin meselesinin uzun yıllardır yapılmış ve kabul edilmiş tanımının değişmemesi gerekiyor. Günün sonunda 1967 sınırlarına dayalı coğrafya içerisinde Filistinlilerin bir devlet sahibi olması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi, şu ana kadar Filistin sorununun hem uluslararası hukuk hem de pratik açısından tanımlanmış şeklidir. İsrail buna hiçbir zaman razı olmadı, olma yönünde de bir tavır içerisinde değil. Ancak uluslararası toplumun kahir ekseriyetinin kabul ettiği görüş bu, bizim de açıkçası desteklediğimiz görüş budur. Dolayısıyla, Gazze’de vuku bulan insanlığa karşı suçların sona ermesi ve bir an önce ateşkesin devamının sağlanması, bizim birinci öncelik olarak desteklediğimiz husustur. Fakat bu, umarız geçici bir ara dönem olarak kalmaz. Çünkü Filistin meselesinin genel tanımının, bu süreç bahane edilerek değiştirilmesine izin vermemek gerekiyor. Burada diplomatik ihtimam ve dikkat gerekmektedir."

"YENİ BİR VESAYET DÜZENİNİN OLUŞMASINI KİMSE GÖRMEK İSTEMİYOR"

Gazze’de yeniden yapılanmaya, yeniden inşaya ve nüfusun tekrar yerine dönmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Fidan, "Halkın yaralarının sarılması önemlidir. Fakat bunu yaparken, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yeni bir vesayet düzeninin oluşmasını kimse görmek istemiyor. Gazze’deki yeniden imar, huzur ve güvenliği sağlama yolunda atılan adımların, bu tür bir vesayet düzenine dönüşme ihtimaline karşı ülkelerin çekincelerini dile getirdiğini görüyoruz." dedi.