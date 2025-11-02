Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da Gazze toplantısı düzenlenecek! Bakan Fidan ev sahipliği yapacak

İstanbul'da Gazze toplantısı düzenlenecek! Bakan Fidan ev sahipliği yapacak

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da 3 Kasım tarihinde Gazze konulu bir toplantı düzenleneceğini bildirdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak.

Bakanlık'tan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Gazze’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere 3 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da Bakanlar düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilecektir.

