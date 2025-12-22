Morgan Stanley’de bankacıyken, kurduğu Cadre Holdings adlı şirket ile servetini bir milyar doların üzerine çıkaran Warren Kanders yeni bir hamle yaptı. Sahip olduğu Cadre Holdings'in ürettiği biber gazı ve ses bombalarının Meksikalı göçmenlerden Gazze’deki Filistinlilere karşı kullanılmasıyla tartışmalı bir geçmişe sahip olan Kanders, adını temizlemek için hedef değiştirdi. Eleştirilen kitle kontrol ürünlerinden "daha az tartışmalı" nükleer risk koruması işine yönelen milyarder, hisselerinin değerini yükseltmeyi başardı.

Forbes'in haberine göre, ABD'li milyarder Warren Kanders'ın savunma ve güvenlik ürünleri şirketi Cadre Holdings, ABD'de Donald Trump yönetimi ve Avrupa'daki yeniden silahlanma dalgasıyla ana iş kolu olan zırh ve askeri teçhizat satışlarını artırırken, asıl patlamayı nükleer güvenlik ve atık temizleme işine yaptığı büyük yatırımlarla gerçekleştirdi.

Cadre Holdings, 2024'te Alpha Safety ve Carr’s Engineering gibi nükleer odaklı firmaları satın alarak bu alandaki cirosunu hızla yükseltti ve hisselerinin değerini yüzde 30'a yakın artırarak, Kanders'ı tartışmalı kitle kontrol ürünlerinden "daha az tartışmalı" nükleer risk korumasına yöneltti.

Gazzeye atılan biber gazı ve ses bombalarını üretti! Warren Kanders milyar dolarlık servetine nasıl ulaştı?

TARTIŞMALI MİLYARDER WARREN KANDERS’IN YENİ GÖZDESİ: NÜKLEER GÜVENLİK

Eski bir Morgan Stanley bankacısı olan ve vücut zırhı, bomba kıyafetleri ve kitle kontrol ürünleri üreten Cadre Holdings'in sahibi Warren Kanders, savunma harcamalarındaki küresel artış ve stratejik yatırımlarla servetini 1 milyar doların üzerine çıkardı. Şirketin büyümesindeki en önemli faktör ise nükleer temizlik ve güvenlik alanındaki hızlı yükselişi oldu.

HIZLI BÜYÜME: NÜKLEER İŞLER İLK SIRADA

Cadre Holdings, son dönemde geleneksel savunma ürünlerinin ötesine geçerek kritik altyapı ve enerji güvenliğine odaklandı. Şirket, Mart 2024'te radyasyondan korunma ürünleri üreticisi Alpha Safety'i 107 milyon dolara, Nisan'da ise nükleer atık yönetimi için robot ve yakıt kabı üreten Carr’s Engineering'i 90 milyon dolara satın aldı. Bu hamleler sayesinde nükleer güvenlik işi, Cadre’ın en hızlı büyüyen kolu haline geldi ve şirket cirosunun tahmini yüzde 17'sini oluşturdu. Yatırımcılar nükleer hisselere yönelirken, Cadre’ın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Warren Kanders, "Koruma artık sadece zırh ve giysilerin ötesine uzanıyor. Savunma sistemlerini güçlendirmek, enerjiyi ve kritik altyapının omurgasını güvence altına almakla ilgili" açıklamasını yaptı.

Gazzeye atılan biber gazı ve ses bombalarını üretti! Warren Kanders milyar dolarlık servetine nasıl ulaştı?

FİNANSAL BAŞARI VE SAVUNMA PİYASALARI

Cadre, 2024'te 568 milyon dolar satış üzerinden 36 milyon dolar kâr elde etti. 2025 yılının ilk dokuz ayında ise gelirleri yüzde 13 artarken, bu artışın yaklaşık yüzde 60'ı nükleer güvenlik satışlarından geldi. Şirketin çekirdek ürünleri olan zırh ve kitle kontrol ürünleri hâlâ satışların yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Bununla birlikte Cadre, Ekim ayında özel operasyon birliklerine ve yabancı ordulara teçhizat üreten TYR Tactical'ı 175 milyon dolara satın alarak bu alandaki gücünü pekiştirdi. Kanders, Danimarka, Hollanda ve İsveç ordularına tedarik sağladıklarını belirterek, "Avrupalılar artık savunma hazırlıklarına daha fazla harcama yapıyor, bu da bize yarayacak," dedi. ABD federal, eyalet ve yerel yönetimlerle yapılan sözleşmeler, Cadre’ın gelirlerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

KANDERS’IN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ: ÜRETTİĞİ SİLAHLAR MEKSİKALI GÖÇMENLER, GEORGE FLOYD PROTESTOCULARI VE GAZZE'YE KARŞI KULLANILDI

Diğer taraftan, ABD'deki toplumsal gerilimlerin artmasıyla birlikte, protestolar, ayaklanmalar, aktif saldırı vakaları ve askeri çatışmalarda görev alan güvenlik güçleri için vücut zırhı ve "kalabalık kontrolü" ekipmanlarına yapılan harcamalar da hızla yükseldi.

Cadre Holdings, kitlesel olaylara karşı hükümetlere göz yaşartıcı biber gazı ve ses bombaları sağlayan başlıca şirketlerden biri haline geldi. Şirketin ürünleri sadece ABD'de değil, Meksika'dan Filistin'e kadar birçok bölgede sivillere karşı kullanıldı. Öte yandan, Cadre'ın ürettiği vücut zırhları ise Danimarka ordusundan Batı Virginia Ulusal Muhafızları'na kadar binlerce polis, asker ve federal görevli tarafından tercih ediliyor.

Gazzeye atılan biber gazı ve ses bombalarını üretti! Warren Kanders milyar dolarlık servetine nasıl ulaştı?

Kanders, 2020'de göz yaşartıcı gaz işinden çekileceğini açıklamasına rağmen, şirketi bu birimi (Defense Technology) satmadı. Cadre Holdings'in 2021'deki halka arzında bu yan kuruluş hâlâ şirketin bünyesinde yer alıyordu ve şirket, göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere kitle kontrol mühimmatı üretmeye devam ediyor. Bununla birlikte, Kanders'ın iş odağını nükleer risklerin kontrolü ve bomba koruması gibi "daha az tartışmalı" alanlara kaydırması, hem kamuoyundaki eleştirileri azaltma hem de geleceğe yönelik stratejik büyüme hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası