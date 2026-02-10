ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin askeri müdahaleyle vurulduğunu, olayda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle duyurulan operasyon, ABD ordusunun Karayipler ve Pasifik’te benzer gerekçelerle düzenlediği müdahaleler nedeniyle uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu, saldırı sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, ayrıca saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

"YARGISIZ İNFAZ" TARTIŞMALARI

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

