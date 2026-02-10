Bu hafta ülke genelinde sağanak yağış ve bazı illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. 13 kente sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul'da ise fırtınanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve perşembeden itibaren yağışlı havanın etkisine girmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son bilgilere göre yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ancak Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Yağışların genelikle yağmur ve sağanak, iç doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ile 5 derece azalacağı beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kar ve sağanak yağış geliyor! 13 ile sarı kodlu uyarı

13 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kente de sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de şiddet sağanak yağış beklenirken; Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman'da kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de bildirildi.

Kar ve sağanak yağış geliyor! 13 ile sarı kodlu uyarı

İSTANBUL'DA FIRTINA ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre Marmara'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü bildirildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA NASIL?

Bu hafta İstanbul'da çarşamba hariç her gün yağmur yağacak. Hava sıcaklığının 12 derece olması tahmin ediliyor. Başkent Ankara'da bir hafta boyunca yağmur etkisini sürdürecek, termometreler 9 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise hava sıcaklığı 17 dereceyi bulacak.

10 ŞUBAT SALI HAVA DURUMU

Kar ve sağanak yağış geliyor! 13 ile sarı kodlu uyarı

11 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Kar ve sağanak yağış geliyor! 13 ile sarı kodlu uyarı

12 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU

Kar ve sağanak yağış geliyor! 13 ile sarı kodlu uyarı

13 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU

Kar ve sağanak yağış geliyor! 13 ile sarı kodlu uyarı

Haberle İlgili Daha Fazlası