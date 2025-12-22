YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek öğretimde 3 yıllık eğitimi hedefleyen yeni programa ilişkin konuştu. Kredi ve ders saatlerinin azalıp azalmayacağına ilişkin tartışmalara cevap veren Özvar “Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek öğretimde eğitim süresini 4 yıldan 3 yıla indirecek çalışmaya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Çalışmaların hız kazandığını belirten Özvar, merak edilen 'Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek?’ sorularına da cevap verdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesine yaptığı ziyarette konuşan Özvar “Hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkan verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.

KREDİLER AZALACAK MI?

Özvar, en çok sorulan sorulara şöyle cevap verdi:

8 sömestri 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkan verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmek istediğimizi siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmayı arzu ederiz. Bazen akıllara takılabiliyor, 'Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek? Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz.

Yüksek öğretimde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine ilişkin de konuşan Özvar, bu modelle hem öğrencilerin zaman kaybı açısından büyük kazanım elde edeceğini hem de üniversitelerin bir yıldan daha fazla istifade edeceğini belirtti.

ZAYIFLAYAN PROGRAMLAR SİSTEM DIŞI

Özvar, dünyanın birçok ülkesinde bu sistemin uygulandığını, bunun yeni bir model olmadığını vurguladı.

İkinci öğretim uygulamasını kaldırdıklarına ilişkin de konuşan Özvar “İkinci öğretimin kalkması üniversitelerimizin pek çoğunda aslında ciddi bir zaman boşluğu meydana getirmiş oldu. Bu şekilde kaldırdığımız ikinci öğretim programları ve bunun yanı sıra sistemin dışına çıkardığımız pek çok program dolayısıyla üniversitelerimizin elleri rahatlamış bulunuyor. İkinci öğretim programlarının kaldırılmasının yanında, mezunlarına istihdam olanakları sağlamak bakımından zayıflayan programları da artık sistemin dışına çıkartıyoruz” diye konuştu.

