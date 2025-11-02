Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Türkiye, İsrail'i sarstı, neredeyse ikiye katladı! IMF raporu sonrası Tel Aviv'den itiraf

Türkiye, İsrail'i sarstı, neredeyse ikiye katladı! IMF raporu sonrası Tel Aviv'den itiraf

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini revize ederek yukarıya çekmesi İsrail'de ekonomik itirafları beraberinde getirdi. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi "Türkiye ve Mısır, İsrail ekonomisini sarstı ve onu toz içinde bıraktı" başlıklı analizi ile İsrail hükümetinin Gazze'de soykırımı başlattıktan sonra ortaya koyduğu olumsuz tabloya dikkat çekti.

DIŞ HABERLER - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltti. 

IMF, Türkiye'nin 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,3'ten 3,7'ye yükseltti.

İsrail basınından Maariv gazetesi IMF'nin İsrail'in büyüme beklentisi oranının yüzde 2,5'de kalmasına eleştirerek, "Türkiye ve Mısır, İsrail ekonomisini sarstı ve onu toz içinde bıraktı" başlıklı analizi ile Türkiye'nin başarısının altını çizdi. 

Maariv'de yer alan analizde "IMF, İsrail'in GSYİH büyümesinin yüzde 2,5 olacağını öngörürken, bu rakamın iki katını alan ülkeler var; Türkiye ve Mısır" ifadeleri kullanıldı. 

Türkiye, İsrail'i sarstı, neredeyse ikiye katladı! IMF raporu sonrası Tel Aviv'den itiraf - 1. Resim

GÖZLER İNGİLTERE İLE EUROFIGHTER ANLAŞMASINDA!

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan ve Ankara'ya Eurofighter savaş uçaklarının satışını ön gören anlaşmaya dikkat çeken analizde, Türkiye'nin stratejik adımları ile bölgede ve Avrupa'da konumunu tasdik ettiği ifade edildi. 

Türkiye, İsrail'i sarstı, neredeyse ikiye katladı! IMF raporu sonrası Tel Aviv'den itiraf - 2. Resim

NATO'DA GÜÇLÜ TÜRKİYE! İSRAİL'İN RADARINDA

Eurofighter konsorsiyumunda yer alan Almanya, İtalya ve İspanya'nın da Londra-Ankara arasında imzalanan anlaşmayı onayladığının altı çizilerek "Bu anlaşma, iki NATO müttefiki arasındaki savunma bağlarını derinleştiriyor ve Türk hava savunmasını güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi. 

