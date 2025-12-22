Gaziantep’te 4 katlı bir binada meydana gelen yangın, korkuttu. Yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebinin bulunması için ise soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın, yürekleri ağza getirdi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Gaziantep’te 4 katlı binada yangın paniği! 1 saat sonra kontrol altına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ölen yada yaralanan olmayan yangının çıkış nedenini bulunması için soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te 4 katlı binada yangın paniği! 1 saat sonra kontrol altına alındı

Haberle İlgili Daha Fazlası