İhlas Haber Ajansı • Gaziantep
Gaziantep’te 4 katlı binada yangın paniği! 1 saat sonra kontrol altına alındı
Gaziantep’te 4 katlı bir binada meydana gelen yangın, korkuttu. Yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebinin bulunması için ise soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın, yürekleri ağza getirdi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ölen yada yaralanan olmayan yangının çıkış nedenini bulunması için soruşturma başlatıldı.
