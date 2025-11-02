Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bağdat'ta! "Terör örgütü PKK, Irak'ta da faaliyetlerine son vermeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Su anlaşması imzalayacağız. Bugün atacağımız imzalar, Irak’taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacak ve ülke tarihindeki en büyük altyapı yatırımı olacak. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli.

PKK terör örgütünün kendini fesih kararı almış olması olumlu bir gelişme. Beklentimiz odur ki, örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi fevkalade önemli.

Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu sadece Türkiye için değil bölge ülkeleri için de iyi bir gelişme."