Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bağdat'ta! "Terör örgütü PKK, Irak'ta da faaliyetlerine son vermeli"

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bağdat'ta! "Terör örgütü PKK, Irak'ta da faaliyetlerine son vermeli"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan&#039;dan Bağdat&#039;ta! &quot;Terör örgütü PKK, Irak&#039;ta da faaliyetlerine son vermeli&quot;
Türkiye, Irak, PKK, Terörizm, Dışişleri Bakanı, Fidan, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerine de dikkati çekerek, "Beklentimiz odur ki, örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bağdat'ta!

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Su anlaşması imzalayacağız. Bugün atacağımız imzalar, Irak’taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacak ve ülke tarihindeki en büyük altyapı yatırımı olacak. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli.

PKK terör örgütünün kendini fesih kararı almış olması olumlu bir gelişme. Beklentimiz odur ki, örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi fevkalade önemli.

Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu sadece Türkiye için değil bölge ülkeleri için de iyi bir gelişme."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arkadaşlarının partisine gitti, canından oldu! Liseli Alp Sirek'in feci ölümüTHY’den Reha Muhtar kararı! Havalimanında çileden çıkmıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halit Yukay davasında yeni gelişme! Gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - GündemHalit Yukay davasında yeni gelişme! İşte o isme istenen cezaTHY’den Reha Muhtar kararı! Havalimanında çileden çıkmıştı - GündemTHY’den Reha Muhtar kararı!İngiliz Kemal'in gerçek yüzü MİT belgesi ile ortaya çıktı: Sarhoş, dürüst karakter taşımıyor, metres hayatı yaşıyor - Gündemİngiliz Kemal'in gerçek yüzü ortaya çıktıCHP'den itirafçılara 'vekillik' teklifi! Barış Yarkadaş deşifre etti: İfadeni değiştirirsen... - Gündemİfadeni değiştir, vekilliği kap!Fransız barbarlığı Louvre Müzesi'nde! Seneler sonra ortaya çıktı, Fedai Mehmet'in ayağı savaş ganimeti sayıldı - GündemFedai Mehmet'in ayağı ganimet sayıldıAlkol kasalarından haç işareti yaptılar! 3 kişi gözaltına alındı - GündemAlkol kasalarından haç işareti yaptılar, sokaklarda gezdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...