Vize kararı sonrası sıcak gelişme! Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü

Vize kararı sonrası sıcak gelişme! Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü

- Güncelleme:
Karadağ'daki karışıklığın ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulaması askıya alınmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimoviç ile İstanbul’da bir araya geldi.

Karadağ'ın Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırıda 1 Karadağ vatandaşı yaralanmış, bir grup Türk de gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından ülkede Türklere karşı ırkçı gösteriler gerçekleşti. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

FİDAN VE İBRAHİMOVİÇ GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimoviç ile İstanbul’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Bakan Fidan, Türkiye ve Karadağ arasındaki iş birliği ve dostluğu derinleştirmekte kararlı olunduğunu belirtti. Ayrıca Bakan Fidan, Karadağ’daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasının beklendiğini ifade etti.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

