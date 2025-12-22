Muğla'daki balık ölümlerine ilişkin incelemede rapor çıktı! Hepsi avlanabilir boy sınırının altındaymış
Muğla Datça’da çok sayıda balığın sahile vurmasına ilişkin başlatılan incelemenin sonucu çıktı. Yapılan değerlendirmelerde, balık ölümlerinin denizde faaliyet gösteren trol tekneleri tarafından avlanması yasak boydaki balıkların tekrar denize bırakılması sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
- Datça'da sahile vuran çok sayıda ölü balık endişeye neden oldu.
- Yapılan incelemelerde halk sağlığını tehdit eden bir durum veya çevresel kirlilik tespit edilmedi.
- Ölü balıkların çoğunun yasak avlanma boyunun altında olan mercan balıkları olduğu belirlendi.
- Balık ölümlerinin, trol tekneleri tarafından avlanan yasak boydaki balıkların denize geri bırakılmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
- Somut delil bulunamadığı için kesin bir tespit veya cezai işlem uygulanamadı.
Muğla’nın Datça ilçesinde Burgaz mevkiinde sahile vuran çok sayıda ölü balık vatandaşları endişelendirmişti. Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlatmıştı.
"OLUMSUZ DURUM YOK"
İncelemenin sonucu çıktı. Halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Müdürlük bünyesindeki su ürünleri mühendisleri tarafından yapılan kontroller sonucunda hazırlanan raporda, kıyıya vuran balıkların büyük kısmının aynı türden olduğu ve mercan balıklarının avlanabilir boy sınırının altında, yaklaşık 13 santimetreden küçük olduğu tespit edildi.
"YASAK BOYLAR AVLANDIĞI İÇİN"
Balık ölümlerinin denizde faaliyet gösteren trol tekneleri tarafından avlanması yasak boydaki balıkların tekrar denize bırakılması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.
Öte yandan yetkililer, somut bir delil bulunmadığını ve bu nedenle kesin bir tespit ya da cezai işlem uygulanamayacağını belirtti. Balık ölümlerinin zehirlenme, çevresel kirlilik ya da halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durumla bağlantısının bulunmadığı da ifade edildi.