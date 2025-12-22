Kaydet

İstanbul Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde 13 Aralık günü gerçekleşen seri hırsızlık olayları, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Çeşitli aparatlar kullanarak girdikleri üç ayrı iş yerinden toplamda 51 bin 500 TL nakit para ve dijital materyaller çalan şüphelilerin izini süren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını didik didik inceledi. Görüntülerden eşkalleri belirlenen 16 yaşındaki M.F. ve 17 yaşındaki M.A., düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden M.F.'nin benzer suçlardan 2 ayrı aranma kaydının olduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen "yaşı küçük" zanlılar, "İş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

