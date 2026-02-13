2009’da Obama döneminde getirilen yasa ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlükten kaldırıldı. Kararla artık araçlarda start-stop sistemi dahil tüm kredilerin kaldırıldığı aktarıldı. Bu krediler, üreticilerin emisyon standartlarını karşılamasını sağlayan teşvik mekanizmalarını içeriyordu.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), otomotiv sektöründe yaygın kullanılan start-stop özelliğine verilen emisyon kredilerini kaldırma kararı aldı. Bu krediler, üreticilere bu sistemi araçlarına yerleştirdikleri için sağlanan teşviklerdi, üreticiler bu kredilerle daha katı emisyon standartlarına uymada kolaylık sağlıyordu.

"OTOMOBİL FİYATLARININ DÜŞMESİNE YARDIMCI OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, bu adımın 1,3 trilyon doların üzerinde düzenleyici maliyeti ortadan kaldıracağını, otomobil fiyatlarının da düşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Ancak EPA Başkanı Lee Zeldin, start-stop teknolojisini, “Obama döneminden kalma ve tüketiciler tarafından sevilmeyen bir sistem” olarak tanımladı ve bu kredilerin artık yürürlükte olmayacağını duyurdu.

Çevre ve emisyon uzmanları, bu kararın yakıt verimliliği ve CO2 düşüşüne katkı sağlayan önemli bir teknolojiyi yok saydığını ifade ediyor.

START-STOP NEDİR?

Start-stop sistemi, araç durduğunda (örneğin kırmızı ışıkta) motoru otomatik kapatan, sürücü gaz pedalına bastığında ise motoru yeniden çalıştıran bir teknoloji. Geliştiricilerin amacı, özellikle şehir içi trafikte yakıt tasarrufu ve emisyon azaltımı sağlıyor.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, özellikle ABD pazarında üretilen ve satılan otomobillerde bu sistemin artık sürdürülemeyeceği anlamına gelebilir.

Otomotiv endüstrisi için bu adım, birkaç açıdan önemli sonuçlar doğurabilir. Şu anda satılan pek çok modelde start-stop sistemi standart veya opsiyonel şekilde bulunuyor. Kredilerin kalkması, üreticilerin bu sistemi zorunlu olmadan tercih etmesini azaltabilir.

Trump kararı duyurdu: Modern otomobillerin en tartışmalı özelliği kaldırıldı

EPA’nın bu hamlesi, araç üreticilerinin emisyon ve yakıt ekonomisi hedeflerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Start-stop özelliğini rahatsız edici bulan sürücüler için bu karar olumlu algılanabilir.

EPA’nın bu kararı, otomobil sektöründe tartışmalı görülen start-stop teknolojisinin geleceğini yeniden şekillendiriyor. Sürücülerin tepkisi ve üreticilerin nasıl bir strateji izleyeceği, önümüzdeki aylarda bu düzenlemenin etkilerini belirleyecek.

