Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Karadağ'da gerilime yol açmıştı! Bıçaklı kavgaya karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşları serbest

Karadağ'da gerilime yol açmıştı! Bıçaklı kavgaya karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşları serbest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’nın Zabjelo semtinde bıçaklı kavgaya karışan iki Azerbaycan ve bir Türk vatandaşı, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Karadağ Yüksek Mahkemesi tarafından alınan kararla, 3 vatandaş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’nın Zabjelo semtinde genç bir Karadağ vatandaşını öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan biri Türk biri Azerbaycan vatandaşı iki kişi, Karadağ Yüksek Mahkemesi soruşturma hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karadağ'da gerilime yol açmıştı! Bıçaklı kavgaya karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşları serbest - 1. Resim

TUTUKSUZ YARGILANDILAR

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre hakim, kararında söz konusu kişiler U.G. ile N.D.’nin söz konusu suçu işlediklerine dair makul şüphe bulunmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde mahkemenin Yüksek Devlet Savcılığı’nın talebi üzerine yaptığı inceleme sonucunda sanıklara yöneltilen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna ilişkin yeterli şüphe bulunmadığı tespit edildiği ifade edildi. Mahkeme kararında Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının tutuksuz yargılanarak kendilerini savunacakları belirtildi.

Karadağ'da gerilime yol açmıştı! Bıçaklı kavgaya karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşları serbest - 2. Resim

IRKÇI EYLEMLER GÜNLERCE DEVAM ETMİŞTİ

Cumartesi akşamı yaşanan olaydan sonra başkent Podgoritsa, Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden ırkçı protesto eylemlerine sahne olmuştu. Taraftar gruplarının desteklediği ve "Türklere ölüm", "Türkler defolun" ve "Ey Türk, dışarı" gibi ırkçılık ve nefret söylemlerinin hakim olduğu gösterilerin yanı sıra Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırılar düzenlenmişti.
Irkçı saldırılar, olayların yaşandığı başkent Podgoritsa ile sınırlı kalmamış ve Bar, Kotor ve Hersek Novi gibi kentlerde de Türk vatandaşlarının işletmelerine ve araçlarına saldırılar yaşanmıştı.

Karadağ'da gerilime yol açmıştı! Bıçaklı kavgaya karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşları serbest - 3. Resim

VİZESİZ SEHAYAT ASKIYA ALINDI

Karadağ hükümeti de protestoların ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasına geçici olarak son verme kararı almıştı.
Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve gelirlerinin büyük bir kısmı turizm ile yabancı yatırımlara dayanan küçük Balkan ülkesinde yaklaşık 100 bin yabancı yaşıyor. Verilere göre en kalabalık yabancı gruplarını yaklaşık 24 bin ile Sırbistan, 21 bin ile Rusya ve 13 bin ile Türk vatandaşları oluşturuyor.

Karadağ'da gerilime yol açmıştı! Bıçaklı kavgaya karışan Türk ve Azerbaycan vatandaşları serbest - 4. Resim

Türkiye, aynı zamanda Karadağ’daki en büyük yatırımcı konumunda olmakla beraber Karadağ’da kayıtlı firmaların yüzde 20’sinin mülkiyeti Türk vatandaşlarında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABB'deki konser harcamaları davasının görüleceği tarih netleştiGiresun'un adı değişecek mi, neden? İmza kampanyası düzenlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uçakta ani irtifa kaybı yaşandı, yolcular hastaneye kaldırıldı - DünyaUçakta ani irtifa kaybı yaşandı, yolcular hastaneye kaldırılLüks araçları gören Şara'dan sert uyarı: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız? - DünyaLüks araçları gören Şara'dan sert uyarı'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama...Halkı evden adım atamaz hale geldi - Dünya'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama... Halkı böyle isyan ettiJaponya'da ayı saldırıları rekor seviyede! Ülke alarma geçti: kiralık avcı aranıyor - DünyaJaponya alarma geçti! Kiralık avcı aranıyorABD'de abla dehşeti! Telefonunu karıştıran kardeşini 10 yerinden bıçakladı - DünyaAbla dehşeti! Telefonunu karıştıran kardeşine kabusu yaşattıBrezilya'da korkunç kaza! Virajı alamayan motosiklet sürücüsü direğe çarptı - DünyaVirajı alamayan motosikletli direğe çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...