6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Hafızalardaki yerini koruyan büyük 2 depremi anmak isteyen vatandaşlar, anma mesajlarını çeşitli mecralarda paylaşırken, siyasi isimler de mesajlarını mavi tikli hesaplarından yayımlıyor.

6 Şubat 2023’te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde derin izler bıraktı. Aynı gün meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’ı etkiledi. Türkiye’nin tarihinde derin bir yara açan deprem, üçüncü yılında hayatını kaybedenler özlem ve saygıyla anılırken, geride kalanlar acıyı birlik ve dayanışmayla paylaşmayı sürdürüyor.

6 ŞUBAT ANMA MESAJLARI

Yıl dönümünde vatandaşlar 6 Şubat anma mesajlarını paylaşırken, birçok kurum ve siyasi isim de yayımladıkları mesajlarla hayatını kaybedenleri anıyor.

"6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine sabır diliyoruz."

"6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle anıyor; yakınlarına ve tüm ülkemize sabır ve başsağlığı diliyoruz.Unutmadık, unutmayacağız."



"Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Yaşadığımız felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."



"Unutmadık. Unutmayacağız.6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."



"Asrın felaketinin yıl dönümünde; hayatını kaybeden personelimiz ile vatandaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz.Milletçe yaşadığımız bu büyük acı, hafızalarımızda ve yüreklerimizde daima yaşayacaktır. Dayanışma ruhuyla kaybettiklerimizin hatırasını yaşatmaya, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz. "

"Yaşadığımız büyük felakette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz."



"Unutmadık.Tüm ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı, rahmetle anıyoruz."



"6 Şubat’ta yaşadığımız büyük acıyı unutmuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

"Asrın felaketinin 3. yılında, yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz.Devletimizin gücü ve milletimizin dayanışmasıyla deprem bölgesini yeniden ihya etmek için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmaya ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."



"Toplumsal belleğimizde derin izler bırakan 6 Şubat depremlerinin 3.yıl dönümünde, yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyoruz."

