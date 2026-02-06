EuroLeague’de 27. hafta heyecanı Anadolu Efes’in sahasında devam ediyor! Lacivert-beyazlı temsilcimiz Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı İstanbul’da ağırlayacak. Anadolu Efes-Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken EuroLeague canlı yayın bilgileri ve maç detayları netleşti.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, EuroLeague’de bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki ekip, 2012-2013 sezonundan bu yana Avrupa Ligi’nde toplam 27 kez mücadele etti. Bu maçların 15’ini Anadolu Efes kazanırken, 12 karşılaşmada Zalgiris galip geldi. Peki, Anadolu Efes-Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta?



ANADOLU EFES-ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Zalgiris maçı S Sport ekranlarından yayınlanacak.

ANADOLU EFES-ZALGIRIS CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes-Zalgiris maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli ekranlara gelecek.

ANADOLU EFES-ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas arasındaki EuroLeague mücadelesi 6 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak.

ANADOLU EFES AVRUPA KUPALARINDA 902. KEZ SAHADA

Lacivert-beyazlı ekip bu akşamki maçla birlikte Avrupa kupalarında 902. kez parkeye çıkacak. Anadolu Efes, Avrupa’daki toplam 901 maçında 501 galibiyet ve 400 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan bu yana EuroLeague’de yer alan Anadolu Efes, Zalgiris maçıyla organizasyondaki 654. karşılaşmasına çıkacak. Geride kalan 653 EuroLeague maçında 344 galibiyet alan Efes, 309 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

