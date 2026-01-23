EuroLeague’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe Beko, 24. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia’yı İstanbul’da ağırlıyor. Basketbolseverler, Fenerbahçe BekBaskonya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve maçın öne çıkan detaylarını merak ediyor.

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda kritik haftalara girilirken Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde bir önemli sınava daha çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda farklı mağlup ettiği Baskonia karşısında hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO-BASKONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Baskonia arasındaki EuroLeague 24. hafta karşılaşması, 23 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.45’te başlayacak.

EuroLeague’de bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmış durumda. Sarı-lacivertliler, iç sahada yakaladığı istikrarlı performansı bu karşılaşmada da sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Baskonia ise ligde 8 galibiyetle orta sıralarda bulunuyor. İspanya temsilcisi, deplasmanda güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak sıralamada yukarı çıkmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO-BASKONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Baskonia mücadelesi, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, aynı zamanda S Sport’un dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

