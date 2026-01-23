Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park’ta kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve karşılaşmanın hangi platformlardan takip edilebileceğine dair detayları araştırıyor.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park’ta karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligde daha önce birçok kez kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesi öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşması, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin, yayın saatinde beIN Sports aboneliğine sahip olmaları gerekiyor. Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, Süper Lig’in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması, 23 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Papara Park’ta yapılacak mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasının açılış maçları arasında yer alırken, tribünlerde ve ekran başında yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

