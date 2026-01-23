Aston Villa'ya sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını ilk 24 takım arasında bitirmeyi garantiledi. Matematiksel olarak ilk 8 ihtimali de devam eden sarı-lacivertlilerin, yoluna play-off turundan devam etmesi halinde muhtemel rakipleri ve eşleşme ihtimalleri simule edildi.