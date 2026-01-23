Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Takım takım tüm ihtimaller
Aston Villa'ya sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını ilk 24 takım arasında bitirmeyi garantiledi. Matematiksel olarak ilk 8 ihtimali de devam eden sarı-lacivertlilerin, yoluna play-off turundan devam etmesi halinde muhtemel rakipleri ve eşleşme ihtimalleri simule edildi.
Futbol istatistik platformu Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve play-off'u garantileyen Domenico Tedesco yönetiimndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin, son 16 turu için muhtemel rakiplerini sıraladı.
Sarı-lacivertli takımın eşleşme ihtimaline göre muhtemel rakipleri şöyle:
Celtic (İskoçya): Yüzde 4
Boogna (İtalya): Yüzde 4
Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Yüzde 5
Brann (Norveç): Yüzde 6
Celta Vigo (İspanya): Yüzde 8
Lille (Fransa): Yüzde 8
Kızılyıldız (Sırbistan): Yüzde 9
Nottingham Forest (İngiltere): Yüzde 9
PAOK (Yunanistan): Yüzde 10
Viktoria Plzen (Çekya): Yüzde 12
Panathinaikos (YUnanistan): Yüzde 12