EuroLeague’in 19. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Basketbolseverler ''Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta? '' sorularını araştırırken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Anadolu Efes bu akşamki karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarında tarihindeki 894. maçına çıkacak. Daha önce oynadığı 893 karşılaşmada 500 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 393 kez sahadan mağlup ayrıldı. EuroLeague özelinde ise 646. randevusuna çıkacak olan Efes, organizasyonda oynadığı 645 maçta 343 galibiyet ve 302 mağlubiyet yaşadı. Şimdi ise bu akşamki Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’in 19. haftasında Anadolu Efes, Sırp ekibi Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı bu akşam S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 2 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

ANADOLU EFES YENİ TRANSFERİ: SABEN LEE

Anadolu Efes sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek için büyük bir adım daha attı. Yunanistan’ın Olympiacos takımından transfer edilen Amerikalı oyun kurucu Saben Lee, sezon sonuna kadar lacivert-beyazlı formayı giyecek.

1999 doğumlu Lee, hem Avrupa hem de NBA tecrübesi ile Efes’in oyun planında önemli bir rol oynayacak. Daha önce G-League’de ve Olympiacos’ta gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncunun Anadolu Efes'teki performansı da merakla bekleniyor.

