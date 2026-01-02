MasterChef bu akşam neden yok, bitti mi? Gözler TV8 yayın akışına çevrildi
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in 2 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümün ekrana gelmemesinin ardından "MasterChef bu akşam neden yok, bitti mi?" sorusu gündeme geldi. İşte 2 Ocak 2026 TV8 yayın akışı...
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef All Star’da Altın Kupa heyecanı tüm hızıyla sürerken, izleyiciler bu akşam neden ekrana gelmediğini merak etmeye başladı. Haftanın her günü yayınlanmasına alışılan yarışmanın 2 Ocak TV8 yayın akışında yer almaması, "MasterChef bu akşam neden yok, final mi yaptı?" sorularını beraberinde getirdi.
MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK?
1 Ocak TV8 yayın akışına göre MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yayın akışına göre, yarışma saatinde Survivor 2026 programı ekrana gelecek.
MASTERCHEF BİTTİ Mİ?
MasterChef bitmemiştir, final heyecanı devam ediyor. Bu haftaki TV8 yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 3 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ HANGİ GÜN?
izleyicilerin merakla beklediği MasterChef All Star Altın Kupa mücadelesi kaldığı yerden devam edecek. MasterChef'in yeni bölümünü 3 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek.
3 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
17:30 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Gazete Magazin
04:00 – Oynat Bakalım
05:15 – Gençlik Rüzgarı