Diyarbakır'da bir şahıs üst geçitte önünü kestiği 3 çocuğu tekme, tokat ve yumruklar ile dövdü. Kan donduran görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır'da bir şahsın, üst geçitte çocukları öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü.

ÇOCUKLARI PEŞ PEŞE YUMRUKLADI

Görüntülerde, şahıs merdivenlerden çıkarak üst geçit üstünde ilerleyen çocukları yumrukladığı görüldü.

O anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedil

