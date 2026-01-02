İhlas Haber Ajansı • Diyarbakır
Üst geçitte çocukları öldüresiye dövdü! Diyarbakır'da kan donduran görüntüler
Diyarbakır'da bir şahıs üst geçitte önünü kestiği 3 çocuğu tekme, tokat ve yumruklar ile dövdü. Kan donduran görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Diyarbakır'da bir üst geçitte, bir şahsın 3 çocuğu öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte bir şahıs çocukları dövdü.
- Üç çocuk, şahıs tarafından öldüresiye yumruklandı.
- O anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'da bir şahsın, üst geçitte çocukları öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü.
ÇOCUKLARI PEŞ PEŞE YUMRUKLADI
Görüntülerde, şahıs merdivenlerden çıkarak üst geçit üstünde ilerleyen çocukları yumrukladığı görüldü.
O anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedil
