Turizm acenteleri verilerine göre 2025 yılında Diyarbakır’ı ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 600 bine ulaştı. Yetkililer, günübirlik ve bireysel ziyaretçilerin de eklenmesiyle bu sayının 3 milyonun üzerine çıktığını belirtirken, konaklamalı turist sayısında geçen yıla göre yüzde 30’a varan artış yaşandığını bildirdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, 2025 yılında Diyarbakır’da otellerde konaklayan misafir sayısının resmi kayıtlara göre 541 bin olduğunu açıkladı. Misafirhaneler, evlerde kalanlar ve yabancı konukların yerel halk tarafından ağırlanması da eklendiğinde konaklamalı turist sayısının 700–750 bin civarında olduğunu belirten Baturay, günübirlik ziyaretçilerle birlikte resmi turist sayısının 1,6 milyona ulaştığını söyledi. Kendi imkânlarıyla gelen ziyaretçiler de hesaba katıldığında bu sayının daha da yükseldiğini vurguladı.

YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU

Baturay, 2024 ile 2025’in ilk 10 ayı karşılaştırıldığında konaklama sayılarında yüzde 25–30 artış yaşandığını belirterek, bu artışı yapılan tanıtım çalışmaları, bölgenin misafirperverliği ve ziyaretçilerin memnuniyetine bağladı. Amaçlarının Diyarbakır’a gelen her misafirin bölgenin gönüllü birer turizm elçisi olarak ayrılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

2026 yılı için de benzer şekilde yüzde 30’luk bir artış beklediklerini söyleyen Baturay, özellikle ITB Berlin Turizm Fuarı gibi uluslararası organizasyonlara katılımın önemine dikkat çekti.

Yabancı konaklamalı turist sayısını 35 binden 70–100 bin seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Baturay, bunun için yurt dışı tanıtımlarına ağırlık verileceğini kaydetti.

ÇÖZÜM SÜRECİ TURİZME KATKI SAĞLADI

“Terörsüz Türkiye” sürecinin turizm açısından sıkça sorulduğunu dile getiren Baturay, güvenlik ve ulaşımın sağlanmasının turizmin temel şartları olduğunu vurguladı. Diyarbakır’a yönelik önyargıların zamanla kırıldığını ifade eden Baturay, bölgenin artık merak edilen ve ziyaret edilen bir destinasyon haline geldiğini belirterek, çözüm sürecinin turizme ve bölgeye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

