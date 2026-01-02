Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden kullanıcılar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor.

Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sorgulatmaya başladı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine çevrildi. Çevre illerde hissedilen sarsıntılar merak edilip araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara, Türkiye geneli anlık son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre son olarak Bursa'nın Gemlik ve Kütahya'nın Simav ilçelerinde 1.6, 1.3 büyüklüğünde deprem oldu. Büyüklükleri ise 1.6 ve 8.13 olarak kaydedildi.

2026-01-02 18:15:06 40.49778 29.20222 10.07 ML 1.6 Gemlik (Bursa)

2026-01-02 18:06:16 39.25056 29.00556 8.13 ML 1.3 Simav (Kütahya)

Kandilli Rasathanesi, son depremleri şu şekilde duyurdu:

2026.01.02 18:37:29 38.7955 37.1632 7.6 -.- 1.5 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS)

2026.01.02 18:15:05 40.4732 29.1868 0.0 -.- 1.7 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi (2 Ocak 2026)

