Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17'nci haftasında konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, "Hem hücumda hem de savunmada canımızı yakan çok büyük hatalar yaptık" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve 80-76'lık skorla kaybettikleri Dubai Basketbol maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE KAYBETTİK"

Lacivert-beyazlıların başında çıktığı ilk iç saha maçında kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten İspanyol koç, "Maçı iki şekilde değerlendirmek mümkün. Son şutu soksaydık burada galibiyeti kutlardık. Hem hücumda hem de savunmada canımızı yakan çok büyük hatalar yaptık. Çok yoğun bir maç programımız olduğunu biliyoruz. Rakibimiz bizden önce İstanbul'a geldi. Üç çeyrek boyunca çok iyi mücadele ortaya koyduk. Dördüncü çeyrekte maçı kazanmayı başaramadık. Oyuncularımızın fiziksel anlamda toparlanması gerekiyor. Bu tip sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz, zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Pablo Laso

"KENDİMİZİ CİDDİ ŞEKİLDE ELEŞTİRMELİYİZ"

Karşılaşmada yaptıkları hatalarla ilgili bir soruyu cevaplayan Laso, "Savunmalarına karşı çok fazla top sürmemiz hatalarımızdan biriydi. Hücumda topu daha iyi dolaştırmamız lazım. Savunmada da çok fazla ikinci şans sayısı verdik. Kazanan bir takım olmak için ayrıntıları çok daha iyi yapmalıyız. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bir sürecin başındayız. Aynı zamanda kendimizi ciddi şekilde eleştirmeliyiz" dedi.

"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

Anadolu Efes'in son atağında atıştan faydalanamayan ve sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Jordan Loyd'un performansıyla ilgili deneyimli çalıştırıcı, "Son topu Beaubois kullanacaktı ama pozisyon bulamadı. Bu nedenle Loyd kullandı. Beaubois'nın uzun sakatlıktan sonra yeni oynamaya başladığını da düşünecek olursak Loyd ile maçta yarı yarıya oynadılar. Ben takımın iyi olmasını önemserim. Örneğin; bugün Dozier ile Larkin yoktu. Onları aradık ama bu Beaubois ve Loyd yüzünden değil. Onlar takıma çok katkı sağlayacaklar. Erkan ve Şehmus da çok iyi mücadele ediyor. Bu maç takviminde herkese ihtiyacımız var. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hücum açısından Loyd ile Beaubois'yı birlikte oynatmak iyi olabilirdi ama savunmada çok ciddi sıkıntı yaşardık. Loyd'dan daha iyi bir performans bekliyorum. Ancak takımın tamamında da bu performansı bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.

