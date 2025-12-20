Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17'nci haftasında Barcelona, Palau Blaugrana'da ağırladığı Baskonia'yı üçüncü uzatma devresinde 134-124 mağlup etti. Normal süreci ve uzatma bölümleri büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada hem 'toplam sayı' hem de 'bir takımın ulaştığı en yüksek sayı' kategorilerinde rekor kırıldı.

Barcelona ile Baskonia, Palau Blaugrana'da karşı karşıya geldi. EuroLeague'in 17'nci haftasında üç defa uzatmaya giden maçta Barcelona, 134-124'lük skorla galip gelen taraf oldu.

Barcelona'da 43 sayı atan Kevin Punter, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla ev sahibi, üst üste 5'inci, toplamda 12'nci galibiyetini elde etti. Baskonia ise 11'inci yenilgisini aldı.

İKİ REKOR BİREDEN

Müsabakada atılan toplam 258 sayı, 'EuroLeague tarihinin bir maçta ulaşılan en yüksek skoru' olarak tarihe geçti. Barcelona ise rakip potaya gönderdiği 134 sayı ile "bir maçta en çok sayı atan takım" rekorunun yeni sahibi oldu.

EuroLeague'de bir önceki rekor, geçtiğimiz sezon oynanan ve 4 uzatma sonunda 130-126’lık skorla (toplam 256 sayı) tamamlanan Real Madrid - Anadolu Efes maçına aitti.

