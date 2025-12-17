Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16'ncı haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-77 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından tribünlerden annesine edilen küfürler sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlara çok sert tepki gösterdi.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve 81-77 kazandıkları Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

"87 YAŞINDAKİ ANEME YÖNELİK TEZAHÜRAT YAPTILAR"

Tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösteren 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar! Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman

Panathinaikos mağlubiyetiyle birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve EuroLeague'de 6'ıncı yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise ligdeki 10'uncu galibiyetini elde etti.

