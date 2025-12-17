Ankara’da 17 Aralık itibarıyla bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yerini aldı. ASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar’da suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. ASKİ su kesintisi 17 Aralık programı paylaşıldı.

ASKİ su kesintisi 17 Aralık planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar vatandaşların günlük hayatını etkiledi. Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar’da etkili olan kesintilerle ilgili saat ve mahalle bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

YENİMAHALLE’DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ASKİ’nin açıklamasına göre Yenimahalle ilçesinde 16 Aralık 2025 saat 10.00’da başlayan kesinti 17 Aralık 2025 saat 02.00 itibarıyla sona erecek. Çalışmalardan Susuz, Yunus Emre, Pamuklar, Demetevler, Özevler, Yeşilevler, Kaletepe, Karacakaya, Yuvaköy, Tepealtı, Esentepe, Yakacık, Yuva, Memlik, Serhat, Anadolu ve Beştepe mahallelerinin etkilendiği bildirildi.

ETİMESGUT’TA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Etimesgut ilçesinde Bağlıca ve Yeni Bağlıca mahallelerini kapsayan su basıncı düşüşü ve kesinti durumu 17 Aralık 2025 saat 08.50’de başladı. ASKİ çalışmaların aynı gün saat 18.00’e kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pursaklar ilçesinde ise 17 Aralık 2025 saat 09.00’da başlayan su kesintisinin saat 12.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor. Merkez Mahallesi Vezir Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle yapılan çalışmalardan Merkez Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi’nin bazı bölümleri etkileniyor.

