İZSU, 16 Aralık Salı günü İzmir genelinde uygulanacak planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerine ilişkin ilçe, mahalle ve saat bilgilerini duyurdu. Birçok noktada kesintilerin gün içinde kademeli olarak sona ermesi bekleniyor. Buca, Çeşme, Ödemiş ve Menemen su kesintileri bitiş saatleri İZSU tarafından açıklandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık tarihinde şehrin farklı ilçelerinde ana boru arızası ve yangın hidrantı arızası nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, “İzmir'de sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap ararken kesintilerin süresi ve etkilenen mahalleler netleşti.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU’nun paylaştığı günlük arıza ve bakım programına göre, 16 Aralık Salı günü yaşanan su kesintilerinin büyük bölümünün öğle saatlerine kadar sona ermesi planlanıyor. Kesintilerin süresi, arızanın türüne ve bulunduğu bölgeye göre 1 saat ile 4 saat arasında değişiyor.

Yetkililer, ana boru arızaları ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlandıkça suyun mahallelere yeniden verileceğini belirtti. Arızanın seyrine bağlı olarak bazı bölgelerde saatlerde kısa süreli değişiklikler yaşanabileceği de hatırlatıldı.

İşte İzmir'de suların geleceği saatler:

İzmir su kesintisi 16 Aralık

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

İZSU verilerine göre 16 Aralık’ta Beydağ, Buca, Çeşme, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Urla ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanıyor. Beydağ Aktepe Mahallesi’nde yangın hidrantı arızası nedeniyle sabah saatlerinde başlayan kesintinin 11.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Buca Dicle ve Ufuk mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 1 saatlik kesinti yaşanırken, Çeşme Musalla Mahallesi’nde içme suyu şebeke yenileme çalışmaları kapsamında kesintinin 13.00’e kadar sürmesi öngörülüyor. Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Urla’daki bazı mahallelerde ise kesintilerin öğle saatlerine doğru kademeli olarak sona ermesi planlanıyor.

İzmir su kesintisi yaşanan mahalleler

İZSU SU KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA

Vatandaşlar, bulundukları mahallede su kesintisi olup olmadığını ve suların ne zaman geleceğini İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak sorgulayabiliyor. İlçe, mahalle ve sokak bazlı bilgiler güncel olarak paylaşılmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası