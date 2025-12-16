Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 16 Aralık Salı tarihli arıza ve ya bakım çalışmalarına yönelik su kesintisi yaşanan ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Programa göre, Sincan, Akyurt, Polatlı, Nallıhan ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 16 Aralık Salı tarihinde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları kapsamında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, planlı çalışmalar ve beklenmedik arızalar nedeniyle Sincan, Akyurt, Polatlı ve Nallıhan ilçelerinin bazı mahallelerine gün boyunca su verilemeyecek.

ASKİ yetkilileri, kesintilerin altyapı iyileştirme çalışmaları ve arıza giderme işlemleri nedeniyle zorunlu olarak yapıldığını belirtirken, ekiplerin çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak suyu yeniden vermek için sahada olduğu bilgisini paylaştı. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, "Ankara’da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırırken, ASKİ’nin resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden güncel bilgilere ulaşılabileceği hatırlatıldı.

ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Tarihi: 15.12.2025 22:40:00

Tamir Tarihi: 16.12.2025 11:00:00



Detay: Mevlana Mahallesi 428. Sokak’ta Sincan Belediyesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları sırasında ana şebeke hattında arıza meydana gelmiş olup, bu nedenle bölgede plansız su kesintisi yaşanmaktadır.



Etkilenen Yerler: Mevlana Mahallesini bir kısmı. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Arıza Tarihi: 16.12.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 16.12.2025 18:00:00



Detay: Arıza Tarihi: 14.12.2025 08:45 Tamir Tarihi: 14.12.2025 18:00 Değerli abonelerimiz Gülveren mahallesi Bir Bölümüne Gençlik Caddesi dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 08:45 ile 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah Birkısım, Esentepe Mah. Şentepe Mah Birkısım

