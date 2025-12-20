İhlas Haber Ajansı • Şanlıurfa
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İbrahim D. idaresindeki otomobil, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında, tali yola dönmek isteyen Sıtkı A. (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü İbrahim D. ile araçlardaki Mehmet D, Zübeyde A, İslim A. ve Kadriye A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.
