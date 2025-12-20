PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ 55
-7 °C 0 °C
-6 °C -2 °C
-7 °C -3 °C
-8 °C -3 °C
-7 °C -1 °C HAKKARİ KAYAK MERKEZİ 32
-13 °C -1 °C
-11 °C -2 °C
-15 °C -3 °C
-15 °C -2 °C
-15 °C -2 °C SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ 31
-9 °C 1 °C
-6 °C 0 °C
-8 °C -1 °C
-7 °C -1 °C
-9 °C -1 °C KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ 25
0 °C 5 °C
0 °C 2 °C
0 °C 2 °C
0 °C 2 °C
0 °C 2 °C KONAKLI KAYAK MERKEZİ 25
-6 °C 2 °C
-5 °C -1 °C
-7 °C -2 °C
-8 °C -1 °C
-8 °C -1 °C ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ 22
-4 °C 5 °C
0 °C 4 °C
0 °C 2 °C
2 °C 2 °C
-4 °C 2 °C ERCİYES KAYAK MERKEZİ 20
-2 °C 3 °C
-4 °C 3 °C
-2 °C 1 °C
-4 °C 2 °C
-4 °C 2 °C NEMRUT KAYAK MERKEZİ 19
-6 °C 2 °C
-3 °C 1 °C
-5 °C 0 °C
-5 °C 1 °C
-6 °C 1 °C ZİGANA KAYAK MERKEZİ 17
12 °C 19 °C
10 °C 24 °C
13 °C 29 °C
20 °C 29 °C
17 °C 25 °C AKDAĞ KAYAK MERKEZİ 13
0 °C 6 °C
1 °C 5 °C
1 °C 3 °C
1 °C 4 °C
0 °C 3 °C GEVAŞ ABALI KAYAK MERKEZİ 9
-7 °C 5 °C
-6 °C 4 °C
-7 °C 2 °C
-6 °C 3 °C
-5 °C 3 °C MERSİVAN KAYAK MERKEZİ 8
-3 °C 6 °C
-1 °C 6 °C
-5 °C 4 °C
-3 °C 4 °C
-1 °C 4 °C ILGAZ KAYAK MERKEZİ 4
-2 °C 4 °C
-1 °C 2 °C
-2 °C 2 °C
-1 °C 1 °C
-2 °C 1 °C YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ 3
-14 °C 4 °C
-11 °C 3 °C
-13 °C 1 °C
-16 °C 1 °C
-15 °C 1 °C KELTEPE KAYAK MERKEZİ 2
2 °C 8 °C
2 °C 5 °C
2 °C 5 °C
2 °C 6 °C
1 °C 6 °C ERGAN KAYAK MERKEZİ 1
-4 °C 3 °C
-4 °C 2 °C
-4 °C 0 °C
-6 °C 0 °C
-7 °C 0 °C MURAT DAĞI KAYAK MERKEZİ 1
-1 °C 4 °C
-2 °C 3 °C
-3 °C 3 °C
-3 °C 3 °C
-1 °C 4 °C ELMADAĞ KAYAK MERKEZİ
-2 °C 3 °C
-1 °C 2 °C
-1 °C 0 °C
-1 °C 2 °C
-1 °C 3 °C HAZARBABA KAYAK MERKEZİ
-3 °C 2 °C
-4 °C 1 °C
-4 °C 0 °C
-4 °C 1 °C
-3 °C 1 °C DAVRAZ KAYAK MERKEZİ
0 °C 4 °C
-1 °C 2 °C
0 °C 3 °C
-1 °C 5 °C
-1 °C 5 °C YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ
-1 °C 3 °C
-1 °C 2 °C
-1 °C 2 °C
-1 °C 2 °C
-1 °C 2 °C EREN DAĞI KAYAK MERKEZİ
-4 °C 3 °C
-3 °C 3 °C
-1 °C 1 °C
0 °C 1 °C
-4 °C 0 °C SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ
1 °C 4 °C
1 °C 5 °C
0 °C 5 °C
0 °C 7 °C
-1 °C 7 °C BOZDAĞ KAYAK MERKEZİ
3 °C 9 °C
3 °C 7 °C
1 °C 9 °C
2 °C 10 °C
4 °C 9 °C KÜPKIRAN KAYAK MERKEZİ
-6 °C 6 °C
-4 °C 6 °C
-4 °C 5 °C
-6 °C 5 °C
-6 °C 3 °C KOP DAĞI KAYAK MERKEZİ
-6 °C 5 °C
-4 °C 3 °C
-7 °C 2 °C
-7 °C 2 °C
-8 °C 2 °C KANDİLLİ KAYAK MERKEZİ
-10 °C 7 °C
-8 °C 6 °C
-6 °C 4 °C
-8 °C 4 °C
-10 °C 4 °C YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ
-1 °C 2 °C
-3 °C 1 °C
-3 °C 0 °C
-3 °C 0 °C
-3 °C 0 °C YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ
-7 °C 0 °C
-6 °C -1 °C
-7 °C -1 °C
-6 °C -1 °C
-8 °C -1 °C HESAREK KAYAK MERKEZİ
-3 °C 3 °C
-4 °C 2 °C
-4 °C 1 °C
-5 °C 2 °C
-5 °C 2 °C OVACIK KAYAK MERKEZİ
-2 °C 6 °C
-3 °C 6 °C
-2 °C 3 °C
-3 °C 4 °C
-3 °C 5 °C GÜZELDAĞ KAYAK MERKEZİ
-1 °C 8 °C
-1 °C 8 °C
-3 °C 6 °C
-2 °C 8 °C
-2 °C 6 °C BİTLİS KAYAK MERKEZİ
-8 °C 3 °C
-5 °C 2 °C
-9 °C 1 °C
-6 °C 2 °C
-6 °C 4 °C YOLÇATI KAYAK MERKEZİ
-1 °C 8 °C
0 °C 8 °C
0 °C 6 °C
-1 °C 7 °C
-2 °C 8 °C ERMENEK KAYAK MERKEZİ
-1 °C 3 °C
0 °C 2 °C
0 °C 3 °C
0 °C 6 °C
-1 °C 7 °C GEREDE KAYAK MERKEZİ
-5 °C 5 °C
-4 °C 3 °C
-4 °C 3 °C
-4 °C 3 °C
-4 °C 3 °C SALDA KAYAK MERKEZİ
1 °C 5 °C
-1 °C 5 °C
1 °C 6 °C
0 °C 7 °C
1 °C 7 °C DENİZLİ KAYAK MERKEZİ
0 °C 7 °C
-1 °C 4 °C
-2 °C 5 °C
-3 °C 5 °C
-1 °C 6 °C KARTEPE KAYAK MERKEZİ
0 °C 5 °C
1 °C 3 °C
0 °C 5 °C
-1 °C 5 °C
1 °C 4 °C