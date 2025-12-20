Anadolu Ajansı
Kış tatili için merak ediliyordu! En fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de
Kış tatiline gidecek olanların merak ettiği sonuçlar açıklandı. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.
Kış tatili öncesi vatandaşların merak ettiği sonuçlar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 31, Sarıkamış'ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı'da 25, Çambaşı'nda 23, Zigana'da 21, Nemrut ve Erciyes'te 20, Kümbet'te 19, Akdağ'da 14, Gevaş Abalı ve Yalnızçam'da 9, Mersivan'da 8, Yıldızdağı'nda 7, Yıldıztepe'de 6, Ilgaz'da 4, Ergan ve Keltepe'de 2, Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular'da 1 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|Tarih
|Durum
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|Palandöken
|20.12.2025
|AB
|-6
|0
|Hakkari
|20.12.2025
|AB
|-14
|-2
|Sarıkamış
|20.12.2025
|AB
|-11
|1
|Kartalkaya
|20.12.2025
|PB
|-1
|5
|Konaklı
|20.12.2025
|AB
|-6
|1
|Çambaşı
|20.12.2025
|AB
|-3
|3
|Zigana
|20.12.2025
|GSY
|12
|19
|Nemrut
|20.12.2025
|AB
|-6
|1
|Erciyes
|20.12.2025
|AB
|-3
|4
|Akdağ
|20.12.2025
|PB
|0
|4
|Gevaş Abalı
|20.12.2025
|AB
|-7
|3
|Mersivan
|20.12.2025
|AB
|-5
|7
|Yıldızdağı
|20.12.2025
|AB
|-3
|4
|Yalnızçam
|20.12.2025
|AB
|-14
|3
|Ilgaz
|20.12.2025
|PB
|-2
|5
|Ergan
|20.12.2025
|PB
|-3
|3
|Keltepe
|20.12.2025
|PB
|0
|3
|Murat Dağı
|20.12.2025
|AB
|-4
|6
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)
