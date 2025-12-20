Kış tatiline gidecek olanların merak ettiği sonuçlar açıklandı. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Kış tatili öncesi vatandaşların merak ettiği sonuçlar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 31, Sarıkamış'ta 28, Kartalkaya, Süleymaniye ve Konaklı'da 25, Çambaşı'nda 23, Zigana'da 21, Nemrut ve Erciyes'te 20, Kümbet'te 19, Akdağ'da 14, Gevaş Abalı ve Yalnızçam'da 9, Mersivan'da 8, Yıldızdağı'nda 7, Yıldıztepe'de 6, Ilgaz'da 4, Ergan ve Keltepe'de 2, Uludağ, Murat Dağı ve Yedi Kuyular'da 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez Tarih Durum En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Palandöken 20.12.2025 AB -6 0 Hakkari 20.12.2025 AB -14 -2 Sarıkamış 20.12.2025 AB -11 1 Kartalkaya 20.12.2025 PB -1 5 Konaklı 20.12.2025 AB -6 1 Çambaşı 20.12.2025 AB -3 3 Zigana 20.12.2025 GSY 12 19 Nemrut 20.12.2025 AB -6 1 Erciyes 20.12.2025 AB -3 4 Akdağ 20.12.2025 PB 0 4 Gevaş Abalı 20.12.2025 AB -7 3 Mersivan 20.12.2025 AB -5 7 Yıldızdağı 20.12.2025 AB -3 4 Yalnızçam 20.12.2025 AB -14 3 Ilgaz 20.12.2025 PB -2 5 Ergan 20.12.2025 PB -3 3 Keltepe 20.12.2025 PB 0 3 Murat Dağı 20.12.2025 AB -4 6

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)

