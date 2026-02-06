Elon Musk'ın X (eski adıyla Twitter) platformunun başlattığı makale yarışmasının sonuçları ilan edildi. Yarışmanın büyük ödülü olan 1 milyon doları, yazdığı makaleyle 48 milyon görüntülenme alan "Beaver" isimli kullanıcı kazandı. Ayrıca yarışma sonucunda başka ödüller de dağıtıldı.

Elon Musk'ın X platformunun başlattığı en iyi makale yarışması sona erdi. Son birkaç hafta içinde on binlerce içerik üreticisi, X üzerinde sohbetleri bilgilendiren, sorgulatan ve şekillendiren özgün makaleler yayımladı.

"Verified Home Timeline" (doğrulanmış ana akış) verilerine göre, eni iyi makale Beaver tarafından yazıldı. X’te yayımladığı makale 48 milyon kez görüntülenip 37 bin beğeni alırken, bu performans 1 milyon dolarlık ödülle taçlandırıldı.

Makale; büyük bir devlet danışmanlık firmasının federal ve eyalet BT sistemlerindeki rolünü inceliyor, sözleşme verileri, denetimler ve belgelenmiş sistem arızaları üzerinden analiz sunuyor.

TEK ÖDÜLLE SINIRLI KALMADI

X, gönderilen eserlerin kalitesi nedeniyle sadece birini ödüllendirmekte kalmadı. The Kobeissi Letter, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları üzerine yazdığı makale ile ikinci oldu. 19 milyon görüntülenen bu makale, sahibine 500.000 dolar getirdi.

X tarihindeki en yüksek performanslı makaleyi yazan ve bu yarışmanın düzenlenmesine ilham veren Dan Koe'ya da 250.000 dolar ödül verildi.

ONUR ÖDÜLÜ KAZANANLAR

Öte yandan yarışmada Onur Ödülü kazanan isimler de açıklandı. Toplam görüntülenmeleri ve platformda başlattıkları tartışmalarla öne çıkan makaleler; kamu politikası, jeopolitik, tarih ve kamu güvenliği gibi farklı alanları kapsadı. Nick Shirley, Josh Wolfe, Kaizen Asiedu ve Ryan Hall, Onur Ödülü kapsamında 100’er bin dolar kazandı.

