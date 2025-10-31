Karadağ’ın en büyük yatırımcıları Türkler! Vize krizi ülke gelirlerini vuracak

KAAN ZENGİNLİ İSTANBUL - Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ’ın sahil kenti Budva’da meydana gelen olayda, iddiaya göre bir Türk turist grubu ile yerel bir işletmeci arasında hesap tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında işletme sahibi ağır yaralanırken, bir Türk ve bir Azerbaycan vatandaşının da gözaltına alındığı bildirildi. Karadağ polisi, olayın ardından iki Türk vatandaşı hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla işlem başlattı.

İlgili Haber Çiftçiye yeniden sıfır faizle kredi! Hükûmet üreticinin sesini duydu

Ekipler, saldırı olayının failleri de dâhil olmak üzere, 40’tan fazla Türk vatandaşını gözaltına aldı. Olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntülerle birlikte ülke genelinde Türklere yönelik öfke hızla büyüdü. Podgorica’nın Zabjelo Mahallesi’nde başlayan gösteriler kısa sürede şiddet eylemlerine dönüştü; kalabalık gruplar “Türkler dışarı” ve “Türklere ölüm” sloganları atarak Türk işletmelerine saldırdı. Kentte bir Türk’e ait araç ateşe verildi, bazı iş yerleri güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Karadağ, Başbakan Milojko Spajić’in yaptığı duyuru doğrultusunda, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları için uygulanan vize serbestisini geçici olarak askıya aldı. THY ve Pegasus, Karadağ’ın vize rejimi serbestliğini askıya almasına ilişkin biletli yolculara iade ve değişiklik hakkı tanındığını duyurdu.

Gelişmeler böyle seyrederken iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de gündeme geldi. Türkiye Karadağ Ticaret Odası Başkanı Burhan Genç, Vijetsi gazetesine verdiği demeçte “Türkiye, Karadağ’daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda bulunuyor. Bu yılın ilk sekiz ayında Karadağ’a yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 21’i Türk sermayesi kaynaklı olurken, toplam yatırım tutarı 92,2 milyon avroya ulaştı. Türk vatandaşlarının Karadağ’da sahip olduğu veya ortak olduğu şirket sayısı 14 bin 500’ü buluyor; bu da ülkedeki toplam şirketlerin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor. Ayrıca Türk turistler, Karadağ’a gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 5-6’sını oluşturuyor ve her iki ülke arasındaki hava trafiği toplam yolcu sayısının beşte birini kapsıyor. Bunlar, Merkez Bankası ve Monstat’ın resmî verileri olup, Türkiye ve vatandaşlarının Karadağ’ın ekonomik kalkınmasında önemli ortaklar olduğunu göstermektedir, ancak son olayların bu bağların kopmasına, ekonomik büyümenin ve devlet gelirlerinin azalmasına neden olabileceği de belirtilmektedir” dedi.

UZUN VADEDE İLİŞKİLER NORMALE DÖNECEKTİR

Burhan Genç “Türk yatırımcılar en çok inşaat, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde aktif olsa da iş faaliyetler bankacılık ve finanstan lojistiğe, yenilenebilir enerjiden madenciliğe, sağlık hizmetlerinden teknik danışmanlığa, tekstilden mobilya ve beyaz eşya üretimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yatırım ortamının sürdürülebilirliği için bürokrasinin öngörülebilir ve verimli bir şekilde işlemesi önemlidir. Bu olayların kısa vadede ekonomik faaliyetlerin azalmasına neden olabileceğini ancak uzun vadede Türk yatırımcı ve vatandaşların Karadağ’a olan ilgisinin azalmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.