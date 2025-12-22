Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç’in gözaltına alınması kamuoyunun dikkatini çekti. Medya dünyasından isimlerin de yer aldığı operasyon sonrası “Emrullah Erdinç kimdir, nereli, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?” soruları merak konusu oldu.

İstanbul merkezli olarak yürütülen ve uyuşturucu kullanımı ile teminine yönelik iddiaları kapsayan soruşturma, son günlerde art arda gelen gözaltı ve tutuklama kararlarıyla gündeme geldi. Daha önce bazı tanınmış isimlerin dosyaya dahil edilmesinin ardından, adliye ve polis muhabirliğiyle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç’in de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Emrullah Erdinç kimdir, nereli, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

Uzun yıllardır polis ve adliye muhabirliği alanında görev yapan Gazeteci Emrullah Erdinç 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 48 yaşındaki Gazeteci, mesleğine 1996 yılında Günaydın gazetesinde adım attı.

Erdinç kariyeri boyunca Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabirlik yaptı. Daha sonra ATV Haber Merkezi’ne geçen Erdinç, televizyon haberciliğinde de önemli tecrübeler edindi.

Sabah gazetesinde kaleme aldığı yazı dizileriyle dikkat çeken Erdinç, CNN Türk’te polis ve adliye muhabiri olarak görev aldı. 2018-2023 yılları arasında ise Kanal D Haber Müdürü olarak görev yaparak yöneticilik deneyimi kazandı.

EMRULLAH ERDİNÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Emrullah Erdinç İstanbul merkezli yürütülen ve uyuşturucu kullanımı ile teminine yönelik iddiaları kapsayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda Erdinç’in ifadesinin alınması amacıyla gözaltı işlemi uygulandı.

