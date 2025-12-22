İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü isimler ve medya dünyasından bazı kişileri kapsayan operasyon kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç’in de gözaltına alındığı öğrenildi. Saatler sonra Alina Boz'un işletmeci eşi ve dosyada yer alan 'Kütüphane' isimli mekanın sahibi Umut Evirgen de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu kullanımı ve teminine yönelik iddialarla bağlantılı yeni bir operasyon aşamasına geçildi. Bu kapsamda, adliye muhabirliğiyle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç de soruşturma dosyasına dahil edildi.

İFADESİ ALINACAK!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdinç, sürdürülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, ifadesinin alınması amacıyla gözaltına alındı.

UMUT EVİRGEN TİYATRO OYUNUNDA GÖZALTINA ALINDI

Erdinç'in ardından saatler sonra bir gözaltı haberi daha geldi. Oyuncu Alina Boz'un işletmeci eşi Umut Evirgen gözaltına alındı.

Umut Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği tiyatroda gözaltına alındığı öğrenildi.

Evirgen, tutuklu Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyonda adı geçen 'Kütüphane' isimli mekanın sahibi olarak biliniyor. Mekana geçtiğimiz hafta narkotik baskın yapılmıştı.



