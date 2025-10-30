Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan 'vize' açıklaması: Türklere kolaylık sağlayacağız

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, son günlerde yaşanan olumsuz olaylara ilişkin A Haber yayınında konuştu. Söz konusu olayların provokasyon amaçlı olduğunu vurgulayan Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘mükemmel’ olduğunu belirtti.

"BU SÖYLEM KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERCE KULLANILDI"

Türklere karşı eylemlerin kötü niyetli kişilerce provokasyon amacıyla yapıldığını belirten Bakan İbrahimoviç, "Bu söylem kötü niyetli kişiler ve ne yazık ki bölgedeki bazı siyasi çevreler tarafından kullanıldı. Onlar, Karadağ'daki yüz binlerce yabancının hepsinin Türk vatandaşı olduğu yönünde yanlış bilgiler yaydılar. Bu kasıtlı olarak kamuoyunu tedirgin etmek amacıyla yapıldı. Gerçek şu ki, Karadağ'da bulunan 100 binden fazla yabancı arasında yalnızca yaklaşık 13.500'ü Türk vatandaşıdır; ve onlar burada hoş karşılanan insanlardır. Vatandaşlarımız artık çok iyi biliyorlar ki, bu çok sofistike bir girişimdi; amacı, Karadağ'ın en değer verdiği şeyleri sarsmaktı." şeklinde devam etti.

"DOSTANE İLİŞKİLERİMİZ BU OLAYDAN ZARAR GÖRMEYECEK"

İki ülke arasındaki ilişkilerin söz konusu provokasyonlardan etkilenmeyeceğinin altını çizen İbrahimoviç şu ifadelerde bulundu:

"İki ülke arasındaki iyi, hatta mükemmel diyebileceğimiz dostane ilişkiler bu olaydan zarar görmeyecektir. İki ülke arasında son derece iyi ilişkilerimiz vardır; siyasi düzeyde de müttefikiz, NATO'da birlikteyiz. Ayrıca izleyicilerinizin bilmesi gereken önemli bir nokta, doğrudan yabancı yatırımların yüzde 20'sinden fazlasının Türk yatırımları olduğudur. Bu yıl bu miktar yaklaşık 92 milyon avrodur. İlişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve biz bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz."

Öte yandan Hakan Fidan ile görüşmesine de değinen İbrahimoviç, "Mevkidaşım Hakan Fidan ile ilişkilerimden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu talihsiz olay yaşandığında, değerli dostum beni aradı; bilgi alışverişinde bulunduk. Özellikle güvenlik kurumlarımız arasında iş birliğini güçlendirmemiz gerektiği sonucuna vardık." ifadelerinde bulundu.

TÜRKLERE VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz geçişin askıya alındığını doğrulayan İbrahimoviç, "vize kolaylığı sağlanacağını" vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Karadağ hükümeti 27 Ekim'de aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştır. Bu uygulama yarın yürürlüğe girecektir. Türk vatandaşlarının bilmesi gereken önemli bir şey var: Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının vize alım sürecini kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösterecektir. Türkiye ile iyi ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız ve tüm Türk vatandaşlarını Karadağ'ı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, yasal koruma altında olacaklar ve her zaman hoş karşılanacaklardır."

Öte yandan Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, dün Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin ülkelerine yaptığı yardım ve yatırımları hatırlatarak bazı veriler paylaşmıştı.

Nurkovic, "2 gün önce üzücü bir olaya tanık olduk. Bu iğrenç olayı hem kendi adıma hem de ait olduğum parti adına kınıyorum.

Bu tür olayların Karadağ'da yaşanmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Olayın bir sonucu olarak Podgorica sokaklarında bir linç girişimi yaşanmıştır. Bu durum, bu devlette bulunan tüm yabancılarda güvensizlik duygusuna neden oldu" demişti.

“Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olduğunda, vizelerin kaldırılması hakkında duyduğumuz bazı bilgilerin şu anda aceleci olabileceği yönünde kişisel görüşümü dile getireceğim." ifadelerinde bulunan Nurkovic, son beş yılda ülkede işlenen suç oranlarına da değinmişti.

Nurkovic, "Türk vatandaşları, Karadağ'daki yabancı gruplar arasında işlenen suç sayısında altıncı sırada yer almaktadır." şeklinde konuşmuştu.