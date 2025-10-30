Bugünden itibaren başladı! Türkler artık vizesiz Karadağ'a gidemeyecek

Karadağ'ın Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırıda 1 Karadağ vatandaşı yaralanmış, bir grup Türk de gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından ülkede Türklere karşı ırkçı gösteriler gerçekleşti. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

TÜRKLER ARTIK VİZEYLE GİDEBİLECEK

Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını 30 Ekim tarihinden itibaren kaldırdığı belirtildi.

Öte yandan vize başvurularının Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabileceği, Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Şengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği bildirildi.