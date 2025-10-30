Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bugünden itibaren başladı! Türkler artık vizesiz Karadağ'a gidemeyecek

Bugünden itibaren başladı! Türkler artık vizesiz Karadağ'a gidemeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugünden itibaren başladı! Türkler artık vizesiz Karadağ&#039;a gidemeyecek
Türkiye, Karadağ, Vize, Seyahat, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadağ'daki karışıklığın ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulaması askıya alınmıştı. Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği, bugünden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu. 

Karadağ'ın Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırıda 1 Karadağ vatandaşı yaralanmış, bir grup Türk de gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından ülkede Türklere karşı ırkçı gösteriler gerçekleşti. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

TÜRKLER ARTIK VİZEYLE GİDEBİLECEK

Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanacağı duyuruldu.

Bugünden itibaren başladı! Türkler artık vizesiz Karadağ'a gidemeyecek - 1. Resim

Açıklamada, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını 30 Ekim tarihinden itibaren kaldırdığı belirtildi.

Öte yandan vize başvurularının Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabileceği, Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Şengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gebze'de çöken binada son durum ne, enkaz altındakiler çıkarıldı mı?Motorinin ardından sıra benzinde! Rakam netleşti, akaryakıta bir büyük zam daha
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump 'Babanızın böyle olmasını isterdiniz' diyerek Modi'yi taklit etti - DünyaTrump 'Babanızın böyle olmasını isterdiniz' diyerek Modi'yi taklit ettiFilistinli kardeşlerin son sarılışı! Ateşkesin adı kaldı, 12 saatte 109 şehit - DünyaFilistinli kardeşlerin son sarılışı!Trump "Derhal" diyerek talimatı verdi! ABD'den kritik nükleer silah adımı - Dünya"Derhal" diyerek talimatı verdi! Dünya tetikteŞi Cinping ve Trump, Güney Kore'de buluştu! ABD'den Çin'e vergi indirimi - DünyaKritik zirve sonrası Trump'tan 'indirim' kararıIrkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehdit - DünyaIrkçı Bakanları işbaşında! Hamas’ın lider kadrosuna tehditKirli eller devreye girdi, Türkleri hedef gösterdi! Karadağ’da Sırp tahriki  - DünyaKirli eller devreye girdi, Türkleri hedef gösterdi
Sonraki Haber Yükleniyor...