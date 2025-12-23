Netflix’in dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip dizisi Stranger Things için final sezonuna ilişkin yeni detaylar netleşti. 5. sezonun son 4 bölümünün süreleri açıklanırken, izleyicilerin en çok merak ettiği “5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?” ve “Stranger Things 5. sezon 9. bölüm var mı?” soruları da cevap buldu.

1980’ler atmosferinde geçen Stranger Things, bilimkurgu, korku ve dram öğelerini nostaljik bir anlatımla birleştirerek televizyon tarihinin en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi. Final sezonu için geri sayım başlatan dizi için ''Stranger Things final sezonu son 4 bölüm süreleri ne kadar, 5. sezon 2. kısım ne zaman?'' soruları gündeme geldi.

STRANGER THINGS FİNAL SEZONU SON 4 BÖLÜMÜN SÜRELERİ AÇIKLANDI

Netflix’in final yapmaya hazırlanan fenomen dizisi Stranger Things’te son 4 bölümün süreleri netlik kazandı. İkinci kısım 5. bölüm 1 saat 8 dakika, 6. bölüm 1 saat 15 dakika, 7. bölüm 1 saat 6 dakika uzunluğunda olacak. Dizinin finali 8. bölüm ise 2 saat 8 dakika sürecek.

STRANGER THINGS 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Stranger Things’in 5. ve final sezonu 3 parça halinde izleyiciyle buluşacak. İlk 4 bölümden oluşan 1. kısım 27 Kasım 2025’te yayınlanmıştı. Stranger Things 5. sezon 2. kısım ise 3 bölümden oluşacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde Netflix’te yerini alacak. Dizinin final bölümü olan 8. bölüm ise ayrı bir yayın planıyla 31 Aralık 2025’te izleyiciyle buluşacak.

STRANGER THINGS 5. SEZON 9. BÖLÜM VAR MI?

Final sezonu toplamda 8 bölüm olarak planlandı. Bu nedenle Stranger Things’in 5. sezonunda 9. bölüm bulunmuyor. 31 Aralık’ta yayınlanacak olan 8. bölüm seri finali olacak.

STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things 1980’li yıllarda Amerika’nın Indiana eyaletinde yer alan kurgusal Hawkins kasabasında geçiyor. Dizi gizli bir devlet laboratuvarında yapılan deneyler sonucu ortaya çıkan doğaüstü olaylar ve “Baş Aşağı Dünya” olarak bilinen paralel evrenle kasaba arasındaki bağ üzerine kuruluyor.

Psikokinetik güçlere sahip Eleven karakteri etrafında şekillenen hikaye, kaybolan çocuklar, karanlık yaratıklar ve kasabayı tehdit eden büyük bir tehlike üzerinden ilerliyor. Bilimkurgu, korku ve dram türlerini bir araya getiren dizi final sezonunda Hawkins’in akıbetini belirleyecek son mücadeleyi konu alacak.

