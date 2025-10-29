Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karadağ'a vizesiz seyahat hayal oldu! Türk Hava Yolları'ndan 'bilet' açıklaması

- Güncelleme:
Karadağ'daki karışıklığın ardından Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulaması askıya alınmıştı. Gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, bileti olan yolculara 'iade ve değişiklik' hakkı sunulduğu belirtildi.

Karadağ'ın Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırıda 1 Karadağ vatandaşı yaralanmış, bir grup Türk de gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından ülkede Türklere karşı ırkçı gösteriler gerçekleşti. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

30 EKİM'DEN İTİBAREN VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINACAK

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşları için gerekli temasların sağlandığını duyururken, Karadağ'a uçak bileti alan vatandaşlar ise ne yapacağını bilemez halde.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Metinde, "Karadağ Hükümeti tarafından alınan karar uyarınca, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği rejimi geçici süreyle askıya alınmıştır. Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, umumi (bordo) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklardır." denildi.

OTURUM İZNİ OLANLARA VİZESİZ!

Açıklama şöyle devam etti: "Karadağ’da oturum iznine sahip olanlar, en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaportlarıyla, vizesiz olarak Karadağ’a girebileceklerdir. Maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Schengen Bölgesi ülkelerinden oturum iznine sahip olanlar Karadağ’a vize almaksızın giriş yapabileceklerdir.

3 PASAPORTA VİZESİZ SEYAHAT SÜRECEK

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir.

BİLETİ OLANLARA İADE VE DEĞİŞİKLİK HAKKI SUNULACAK

Bu kapsamda, 28.10.2025 ila 31.11.2025 tarihleri arasında uçuşu olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan yolcularımıza iade veya değişiklik hakkı tanınmıştır. 

Bilet iade işlemleri: Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız 09.11.2025 (dahil) tarihine kadar işlem yapmaları kaydıyla biletlerini kesinti olmadan iade edebileceklerdir.

Bilet değişiklik işlemleri: Karadağ varışlı uçuşlarımıza bilet satın almış tüm yolcularımız,  kesinti veya değişiklik ücreti ödemeden, bilet seyahat tarihini 15.12.2025 (dahil) tarihine kadar uzatabileceklerdir."

