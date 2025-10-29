Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Nurkovic çarpıcı gerçeği açıkladı: Türkler, suç sıralamasında sonuncu

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Cumartesi günü genç bir Karadağ vatandaşının Türk vatandaşlarının da karıştığı olayda bıçakla yaralanmasının ardından başlayan etnik gerginlik ve protestolar, üçüncü gecesinde de devam etti.

"TÜRKLER DEFOLUN" SLOGANLARI ATTILAR

Karadağ hükümeti binasının önünde toplanan yüzlerce gösterici, "Ey Türk, dışarı" ve "Türkler defolun" sloganları attı. Göstericilerin aynı zamanda Karadağ hükümetindeki Boşnak kökenli Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç’i de hedef alarak, "İbro, dışarı" sloganları attığı duyuldu.

ELÇİLİK BİNASINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Polis, hükümet binasının yanı sıra şehir merkezinde ve Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği’nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından yayımlanan bir açıklamada hükümet binası önündeki protestoya meşaleler ve uyuşturucu madde ile katılmak isteyen yüzleri maskeli 11 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan dokuzunun yetişkin olmadığı duyuruldu.

Olaya ilişkin açıklamasında polis, ebeveynlere çocuklarının istismar edilmesine ve herhangi bir şiddet olayına alet edilmelerine engel olmaları için çağrı yaptı.

TÜRKLERİN İŞ YERLERİ KAPATILDI

Podgoritsa’da Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar ve Türklere ait işletmelerin kundaklanmasının ardından Türklere ait iş yerleri, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Diğer taraftan başkent Podgoritsa’daki olaylar dün gece sahil kentlerinden Bar’a da sıçradı. Karadağ basınında yer alan haberlere göre dün gece kentteki iki Türk işletmesi saldırıya uğradı.

VİZESİZ SEYAHAT ASKIYA ALINDI

Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği de bugün bir açıklama yayımlayarak Karadağ hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde umumi pasaport hamili Türk vatandaşlarının 30 Ekim tarihinden itibaren Karadağ’a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklarını duyurdu.

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN ÇARPICI KONUŞMA

Öte yandan Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic, Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin ülkelerine yaptığı yardım ve yatırımları hatırlatarak bazı veriler paylaştı.

Nurkovic, "2 gün önce üzücü bir olaya tanık olduk. Bu iğrenç olayı hem kendi adıma hem de ait olduğum parti adına kınıyorum.

Bu tür olayların Karadağ'da yaşanmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Olayın bir sonucu olarak Podgorica sokaklarında bir linç girişimi yaşanmıştır. Bu durum, bu devlette bulunan tüm yabancılarda güvensizlik duygusuna neden oldu" dedi.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu sahnelerin kaçınılmaz olarak devleti anarşiye sürüklemesi nedeniyle, olgun bir toplum olarak ve Avrupa Birliği'nin kapısını çalan bir toplum olarak sokaklarda kanunsuzluğa izin vermemeliyiz. Bu durumun sonucu olarak, bazı insanların iş yerleri sebepsiz yere tahrip edilmiş ve araç parkları yakılmıştır.

"VİZE KARARI ACELECİ OLDU"

Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olduğunda, vizelerin kaldırılması hakkında duyduğumuz bazı bilgilerin şu anda aceleci olabileceği yönünde kişisel görüşümü dile getireceğim. Bunu söylememin sebepleri şunlardır:

Geçmiş dönemde Türk devleti, TİKA aracılığıyla Karadağ devleti kurumlarına 20 milyon euro tutarında geri ödemesiz fon bağışlamıştır. Başka hiçbir devlet bu kadar bağış yapmamıştır.

2024 yılındaki doğrudan yabancı yatırımlarda Türkiye, Sırbistan Cumhuriyeti'nden gelen doğrudan yabancı yatırımların hemen ardından ikinci sırada yer almaktadır.

Tedavi ihtiyacımız olduğunda Türkiye'ye gidiyoruz.

Türkiye, NATO üyeliğimiz konusunda bize destek vermiş ve AB yolumuzda güçlü destek vermektedir.

"TÜRKLER SUÇ SIRALAMASINDA SONUNCU SIRADA"

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, son beş yılda yabancılar binlerce suç işlemiştir. Bunların vatandaşlıklara göre dağılımı şöyledir:

Sırbistan 936, Kosova 439, Arnavutluk 323, Bosna Hersek 321, Rusya 260, Türkiye 253. Türk vatandaşları, Karadağ'daki yabancı gruplar arasında işlenen suç sayısında altıncı sırada yer almaktadır.

Konuşmacı olarak, sadece tek bir yabancı grubun durdurulmaya çalışılması yönündeki bağırışları ve linç girişimini kınıyorum. İçişleri Bakanlığı'na suçlu olan herkesi bulmak için mekanizmalar oluşturması çağrısında bulunuyorum. Önceki akşam bu iğrenç eylemi işleyen insanların suçlu olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Suçlular bu devlette hiçbir zaman iyi bir adam, hoş karşılanan veya iyi karşılanan biri olamaz.

Bu tür kişilerin derhal bulunması, cezalandırılması ve ardından hangi ülkeden geliyorlarsa gelsinler, ana devletlerine sınır dışı edilmesi gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı, ülkeye kimin girdiğini, bu kişilerin kim olduğunu, niyetlerinin ne olduğunu, ne tür parayla geldiklerini ve en nihayetinde kimin adına geldiklerini kontrol etmek için kapasite sağlamalıdır.

Türk veya Azerbaycan vatandaşlarının yaptığı şey kınanması gereken bir durumdur. Aynı şekilde, dün gece Karadağ sokaklarında duyduğumuz linç girişimi ve genelleme de kınanması gereken bir durumdur. Ayrıca, önümüzdeki dönemde uyanık olmamız ve sokaklarımızda yaşanan her detayı yakından takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum."