Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Sonmiani merkezli deprem, Karaçi’nin bazı bölgelerinde de hissedilirken, büyüklüğü yerel kaynaklara göre 5,2, USGS’ye göre 4,8 olarak açıklandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi.
- Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde.
- Karaçi kentinin bazı bölgelerinde deprem hissedildi.
- ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.
Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
