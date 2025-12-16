ABD Başkanı Donald Trump, Rob Reiner ve eşinin ölümüne ilişkin paylaşımında taziye yerine suçlayıcı ifadeler kullanarak, cinayetin Reiner’ın kendisine yönelik muhalefetinden kaynaklandığını öne sürdü. Trump’ın “Trump Delilik Sendromu” vurgusu yaptığı açıklaması, sosyal medyada geniş tepki çekti.

ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Açılan cinayet soruşturmasında, Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Olayın şüphelisi Nick Reiner için 4 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evinde ölü bulundu: Oğlu tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "Dün gece Hollywood'da çok üzücü bir olay yaşandı." ifadesini kullandı.

Reiner'i "acı dolu ve zorluklarla boğuşan ancak bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı" şeklinde niteleyen Trump, ABD'li yönetmenin ölümünden "(Reiner'ın) Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savundu.

Trump, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürdü.

Paylaşımında, Reiner'ın, "Başkan Trump'a olan aşırı takıntısıyla insanları çıldırttığı ve Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aşarken, (bu) paranoyasının yeni boyutlara ulaştığını" iddia eden Trump, durumu "bariz paranoya" şeklinde niteledi.

Trump, "Rob ve Michele huzur içinde yatsınlar." ifadesini kullandı.

ABD başkanlarının genellikle bir kamu figürünün ölümü sonrası "teselli ya da saygı" yayımlaması yaygın olarak biliniyor. Trump'ın mesajı, sosyal medyada destekçileri de dahil birçok kesimden eleştiri aldı.

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası