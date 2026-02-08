ETİ Gıda küreselleşme yolunda önemli bir adım atarak protein bar markası TRUBAR’ı 173 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı.

Kuzey Amerika’da önemli bir pazar payı bulunan TRUBAR, ETi’nin uluslararası büyümesine katkı sağlayacak. ETi Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı küresel bir marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirterek, “Kuzey Amerika, atıştırmalık tüketiminde geleceğin trendlerini belirleyen en önemli pazarlar arasında yer alıyor.

Bu alanda Türkiye’deki liderliğimizi global ölçeğe taşımak için TRUBAR gibi güçlü bir markaya yatırım yapmak bizim için stratejik bir öneme sahip. Bu yatırım ETi için sadece coğrafi bir genişleme değil; aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir konumlanmanın da başlangıcı niteliğindedir. Eti’nin yüksek standartlardaki kalite ve inovasyon anlayışı, sektörel uzmanlığı ve 65 yıllık bilgi birikimi TRUBAR markasını yeni zirvelere taşıyacaktır” dedi.

TRUBAR Kurucusu ve CEO’su Erica Groussman ise “Ürünlerimiz, ekip arkadaşlarımız ve değerlerimiz yaptığımız her işin merkezinde kalmaya devam edecek. Değişen tek şey, daha hızlı inovasyon yapma ve daha fazla tüketiciye ulaşma gücümüz olacak. Bu ortaklık, TRUBAR’ın Kuzey Amerika’daki büyümesini destekleyecek önemli kaynaklar sağlarken, markanın yeni uluslararası pazarlara açılma sürecini de hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.



