Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası benzinin litre fiyatında indirim yapıldı. 16 Aralık Salı günü itibarıyla geçerli olan düzenleme, pompaya gece yarısından sonra yansıdı. Yapılan indirimle birlikte büyük şehirlerde benzin fiyatları yeniden güncellendi.

Benzinin litre fiyatında 2 lira seviyesinin üzerinde bir indirim uygulandı. Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte benzinde yaklaşık yüzde 3,85 oranında bir gerileme yaşandı. Peki, 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Benzine indirim geldi! 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt piyasasında yapılan son düzenleme ile birlikte benzinin litre fiyatında indirim uygulandı. 16 Aralık itibarıyla geçerli olan indirim gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Benzinde yaklaşık 2 lira seviyesinde bir düşüş gerçekleşirken, fiyatlar büyük şehirlerde yeniden güncellendi.

Benzine indirim geldi! 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

LPG fiyatları için şu an itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim kararı alınmadı. En son Kasım ayı sonunda otogaza 80 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Mevcut tabloda LPG ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmezken, piyasadaki gelişmeler yakından izleniyor.

Benzine indirim geldi! 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

16 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin - 52,55 TL

Motorin - 53,12 TL

LPG - 28,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin - 52,49 TL

Motorin - 52,95 TL

LPG - 27,88 TL

Ankara

Benzin - 53,34 TL

Motorin - 54,13 TL

LPG - 28,40 TL

İzmir

Benzin - 53,74 TL

Motorin - 54,49 TL

LPG - 28,33 TL

İLGİLİ HABERLER EKONOMİ Altın zirvede patinaj çekiyor! Fransız bankadan hedef fiyat geldi

Haberle İlgili Daha Fazlası