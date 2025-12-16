Altın fiyatlarında son dakika! 16 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.885 TL ve ons altın fiyatı 4.288 dolardan güne başlıyor. Son iki işlem gününde gram altın fiyatının 5.975 TL zirvesine takılarak geri dönmesi dikkat çekiyor. Piyasalarda dikkatler bugün ABD’de açıklanacak kasım ayı tarım dışı istihdam verisine çevrilirken; Fransız Societe General, altının gelecek yıl sonuna kadar 5.000 dolara ulaşacağı yönündeki beklentisini teyit etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya kararsız bir görünümle başlarken, fiyatların belli dirençlere takılması dikkatlerden kaçmadı. Cuma günkü işlemlerde en yüksek 4.353 doları gören ons fiyatı, kapanışı 4.300 dolardan yapmıştı. Ons, dünkü işlemlerde de 4.350 dolara kadar yükselse de gelen kâr satışlarının etkisiyle yönünü aşağı çevirdi ve 4.305 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06:30 itibarıyla ons fiyatında 4.288 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Ons fiyatında sınırlı kâr satışları dikkat çekiyor.

16 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki kararsızlık gram altın fiyatlarına da yansıdı. Cuma ve pazartesi işlemlerinde sırasıyla en yüksek 5.975 TL ve 5.972 TL seviyelerini test eden spot gram altın fiyatı, dün 5.911 TL’den kapanış yaptı. 16 Aralık 2025 gram altın fiyatı ise 5.885 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.940 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.680 TL’den gerçekleşiyor.

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Piyasalarda dikkatler bugün ABD’de açıklanacak kasım ayı tarım dışı istihdam verisine çevrildi. ABD’de hükümet kapanması sebebiyle bu veri gecikmeli olarak geliyor. Son olarak açıklanan eylül verisi 119 bin kişilik artışla beklentileri aşmıştı. Ancak işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e yönelmişti. ABD’de işsizlik oranının bugünkü veri ile birlikte %4,5’e yükselebileceği yönünde öngörüler öne çıkıyor. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde faiz indirimi tahminlerinin artması ve altın fiyatlarının destek bulması bekleniyor.

Altın zirvede patinaj çekiyor! Fransız bankadan hedef fiyat geldi

2026 ALTIN HEDEF FİYAT

Altın fiyatları ile ilgili 2026 tahminleri de gelmeye devam ediyor. Yeni yıl yaklaşırken Fransız Societe General’in analistleri, altın fiyatlarının gelecek senenin sonuna kadar ons başına 5.000 dolara ulaşacağı yönündeki beklentilerini teyit etti. Üst düzey personel değişikliğinden sonra da “daha güvercin bir FED” beklentisine dikkat çeken analistler; merkez bankalarının dolardan uzaklaşmaya devam edeceği ve bireysel yatırımcıların da altına yöneldiği bir ortamda, sarı metalin destek bulacağını öngördü.

FED SENARYOLARI

ABD Merkez Bankasından “güvercin” bir para politikası bekledikleri için altında yükseliş tahminlerini koruduklarını aktaran Societe General’in analistleri, “Enflasyon baskıları gelecek yıl hafifleyebilir. Ancak ABD işgücü piyasasında riskler artıyor. FED faiz oranları %5,5'ten düşmesine rağmen, reel olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Enflasyona göre ayarlandığında, parasal koşullar hâlâ nispeten kısıtlayıcı bölgede” diyerek, nisan ayına 50 baz puanlık indirim gelebileceğini de öngördüler.

SEÇİM BEKLENTİLERİ

Böyle bir faiz indiriminin gerçekleşmesi durumunda para politikasının da “nötr” bir duruma yaklaşabileceğini aktaran analistler, “ABD’de ara seçimler de dikkate alındığında, mevcut dinamikler 2026 yılında faiz oranları üzerinde çıpa görevi görebilir. Bu dinamikler, parasal sıkılaştırmaya da temkinli bir yaklaşım için gerekçeleri güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulunuyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası